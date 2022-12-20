موعد شم النسيم 2023 والإجازات الرسمية خلال العام

يحتفل المصريون بعدة مناسبات خاصة على مدار العام ومنها شم النسيم الذي يعد احتفالًا بعيد الربيع، والذي بدأ الاحتفال به قبل 2700 عام قبل الميلاد منذ نهاية الأسرة الثالثة، ومازال الاحتفال به ساريًا حتى الآن.

ومع زيادة بحث المصريون عن موعد شم النسيم يعرض الدستور في التقرير التالي موعده والإجازات الرسمية طوال العام .

موعد شم النسيم 2023

يعد شم النسيم الذي يحتفل به المصريين هذا العام في يوم الاثنين 17 أبريل 2023 مهرجان وطني احتفالا بعيد الربيع حيث يقضي المصريون يومهم في التنزه بالحدائق العامة، على النيل أو في حديقة الحيوان.

ويتناول المصريون الطعام التقليدي وهو الفسيخ (بوري رمادي مملح مجفف) والخس والبصل الأخضر، الترمس والبيض المسلوق الملون.

وارتبطت تسمية "شم النسيم"، بالتقويم الزراعي المصري، فكلمة "شمو" وفصل الصيف يبدأ في شهر مارس وينتهي في يوليو، وتعني فصل الصيف، وفقًا لما أورده الدكتور عبد الحليم نور الدين، في كتابه اللغة المصرية القديمة.

الاجازات الرسمية 2023

مع بداية كل عام جديد يحصل العاملون في الدولة والعاملين في القطاع الخاص على إجازات رسمية سواء لمناسبات قومية أو دينية .

تبدأ الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023 بإجازة عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

إجازة 25 يناير ذكري عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير ويوافق يوم الأربعاء.