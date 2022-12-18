الأحد 18 ديسمبر 2022
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تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد إجازة نصف العام 2023

رضا حجازى
رضا حجازى

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة نصف العام 2023 بالتزامن مع استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تبدأ فى يناير المقبل حسبما أعلنت جداول المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية، فى هذا السياق تكشف “الدستور” خلال السطور المقبلة موعد إجازة نصف العام حسب الخريطة الزمنية المعلنة.

موعد امتحانات نصف العام 2023 وبدء الإجازة

وبحسب الخريطة الزمنية 2022/2023 المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن موعد امتحانات نصف العام 2023 الدراسي 14 يناير 2023، وينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 26 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام 2023 من يوم 28 يناير، وتنتهي 9 فبراير، لكن مع تقديم مواعيد الامتحانات لـ 9 يناير هذا يعني بدء إجازة نصف العام مبكرا عن يوم 28 يناير لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن قرارات عاجلة لوزير التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2023، وقال شادى زلطة المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يكلف الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو .

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدكتور رضا حجازي يؤكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الدراسي الثاني حتي نهاية شهر ابريل.

وشددت المديريات التعليمية، على مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة هذا العام 2022-2023، وبعد الانتهاء من وضع الأسئلة وكتابة نماذج الإجابة توضع أسئلة كل امتحان في مظروف مستقل معتق وكذلك نموذج الإجابة في مظاريف أخرى وتسلم للمسؤول المختص وتوضع في دولاب خاص ويشمع لحين الطباعة وبما يضمن الحفاظ على سريتها.

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