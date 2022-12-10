موعد إجازة عيد الشرطة 2023 للموظفين في القطاع الخاص وباقي الإجازات الرسمية

الإجازات الرسمية 2023، تمنح للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة لمناسبات دينية أو احتفالا بأعياد قومية، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بشأنها، وفقًا للتقويم الهجري والميلادي، ومع اقتراب نهاية عام 2022 تزايدت معدلات البحث عن مواعيد الإجازات الرسمية 2023، خاصة أن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر قد انتهت لهذا العام.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023

وفي هذه الأيام، يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام والطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة، عن مواعيد الإجازات الرسمية 2023.

موعد إجازة عيد الشرطة 2023 للموظفين في القطاع الخاص

يعتبر يومي الجمعة والسبت من الإجازات الرسمية في مصر لكل من القطاعين، بالإضافة إلى وجود العديد من الإجازات الرسمية الأخرى.

وعيد الشرطة جاء تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

ومن المفترض أن يوافق إجازة عيد الشرطة لعام 2023 يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتسمى إجازة عيد الشرطة أو إجازة ثورة 25 يناير.

كما يضمن قانون العمال للعمال والموظفين الإجازات الرسمية لكل من القطاعين، وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر أما في حالة حاجة العمل إلى الموظفين في هذا اليوم يحق له طلب الموظفين ولكن بشرط التعويض الماضي ويتم حسابهم على هذا اليوم بقيمة يومين.

أبرز الإجازات الرسمية 2023

وفي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز الإجازات الرسمية 2023:

مواعيد إجازات الأعياد الرسمية 2023:

إجازة عيد الشرطة، يوم الأربعاء الموافق 25 يناير.

إجازة عيد شم النسيم يوم الاثنين 17 إبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 إبريل.

إجازة عيد العمال، يوم الاثنين 1 مايو.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الجمعة 30 يونيو.

إجازة عيد الثورة، يوم الأحد 23 يوليو.

إجازة ذكرى أكتوبر المجيدة، يوم الجمعة 6 أكتوبر.

مواعيد الإجازات الرسمية 2023:

إجازات المناسبات الدينية 2023 وفقًا للتقويم الهجري

إجازة عيد الفطر المبارك 2023، يومي الجمعة 21 إبريل والسب 22 إبريل.

إجازة يوم وقفة عرفات، يوم الإثنين 26 يونيو.

إجازة عيد الأضحى 2023، يوم الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى يوم الخمس 29 يونو.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023، يوم الأربعاء 19 يوليو.

إجازات المناسبات الدينية 2023 وفقًا للتقويم الميلادي