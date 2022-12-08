الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد.. عدد الإجازات الرسمية في 2023 اعرفها بالتفصيل

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

يبحث الكثير من أقباط مصر عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 وذلك للاحتفال بهذه المناسبة المقدسة لذا يكثر البحث بعنوان موعد إجازة عيد الميلاد المجيد محركات البحث.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ولا يقتصر  البحث عن موعد إجازة عيد الميلاد المجيد  على الأقباط فقط حيث يسأل عنها جموع المصرين  خاصة أن الإجازات الرسمية 2023 تمثل مناسبات مهمة لدى المصريين يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية في الدولة، مما يوفر لهم مساحة للراحة والاستجمام خلال العام، حيث تشمل الإجازات الرسمية 2023 على مناسبات رسمية للقطاع العام والخاص في الدولة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، وذلك حسب التقويم الميلادي والهجري.

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بوابة “الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي موعد إجازة عيد الميلاد المجيد وباقي الإجازات الرسمية 2023» حيث وصلت لعدد 114 يوم إجازة في العام الجديد للقطاع العام والخاص.

 

الإجازات الرسمية 2023.. المناسبات الرسمية للقطاع العام والخاص 2023

تشمل أجندة العام الجديد 2023 على الإجازات الرسمية 2023 سواء للقطاع العام أو الخاص في الدولة، إضافة إلى الإجازات والأعياد الدينية والقبطية، وذلك حسب التقويم الميلادي والهجري.

موعد وأيام الإجازات الرسمية 2023 للقطاع العام والخاص

تمنح الدولة إجازات رسمية أسبوعيا، ألا وهي «الجمعة والسبت» على مدار السنة 2023، بالإضافة إلى إجازات في كل شهر من شهور السنة، وتكون على حسب المناسبة الرسمية للدولة.

الإجازات الرسمية 2023

مع اقتراب نهاية العام الحالي 2022، يبحث عدد كبير من المواطنين عن أيام الإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2023، لاسيما وأنه يتبقى 27 يوما فقط على بداية العام الجديد، وهي كما يلي:

إجازة عيد الشرطة.. يوم الأربعاء 25 يناير 2023.

إجازة عيد شم النسيم.. يوم الإثنين 17 أبريل 2023.

إجازة عيد تحرير سيناء.. يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.

إجازة عيد العمال.. يوم الإثنين 1 مايو 2023.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.. يوم الجمعة 30 يونيو 2023.

إجازة عيد الثورة.. يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة ذكرى حرب أكتوبر 1973.. يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

مواعيد الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023

يوجد إجازات رسمية دينية خلال عام 2023 للقطاع العام والخاص، وتكون وفقا التقويم الهجري للمسلمين من بينها..

إجازة عيد الفطر 2023، تبدأ من يوم الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل.. الإجازات الدينية في شهر أبريل.

إجازة عيد الأضحى 2023، تبدأ من يوم الثلاثاء 27 يونيو حتى الجمعة 29 يونيو.. بالإضافة إلى إجازة يوم وقفة عرفات.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد  2023

الإجازات الدينية في السنة الجديدة 2023 للأقباط

عيد الميلاد القبطي.. يوم السبت 7 يناير 2023.

عيد الفصح القبطي.. يوم الأحد 16 أبريل 2023.

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