الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة عيد الشرطة 2023

موعد إجازة عيد الشرطة
موعد إجازة عيد الشرطة 2023

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. الإجازات الرسمية للعام الجديد 2023، من أهم الأشياء التي يبحث عنها قطاع كبير من العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، خاصة إجازة ثورة 25 يناير أو ما تسمى بعيد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الإجازات الرسمية و المناسبات المميزة الأخرى، خصوصا الأعياد الرسمية سواء الإسلامية و القبطية، التي لها مكانة كبيرة في قلوب الجميع.

بالتزامن مع عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الشرطة 2023، وباقي الإجازات الرسمية للعام الجديد 2023. ينشر «الدستور» لكم ضمن سلسلته الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدار الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل، كافة التفاصيل فيما يخص هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. الإجازات الرسمية 2023

  • الأربعاء 25 يناير: عيد الشرطة.
  • الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.
  • الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
  • الاثنين 1 مايو: عيد العمال.
  • الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.
  • الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

ما هي مواعيد الإجازات الرسمية فى 2023؟

الإجازات الرسمية لشهر يناير 2023 وللعام بأكمله

الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية 2023

وبحسب التقويم الميلادي الجديد، فإنّ المناسبات الدينية 2023 للمسلمين تأتي كالتالي:

  • يوافق موعد عيد الفطر المبـارك 2023 في يومي الجمعة والسبت 21 و 22 أبريل.
  • توافق إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 27 يونيو على مدار 3 أيام تنتهى الخميس 29 يونيو ويكون الجمعة إجازة رسمية والسبت في بعض الجهات حسب طبيعة العمل.
  • توافق إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.
  • توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

الإجازات الرسمية الخاصة بالمناسبات الدينية القبطية

وفيما يخص إجازات المناسبات الدينية القبطية 2023 كالتالي:

  • السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.
  • الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

إجازات القطاعات الخاصة والحكومية

وتأتي تلك الإجازات لكل القطاعات سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك، إضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة.

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