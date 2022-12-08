الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

10 أيام إجازة.. تعرف على إجازات شهر يناير 2023

إجازة
إجازة

يبحث الكثير من المصريين عن إجازات شهر يناير 2023 قبل انتهاء العام الجاري وذلك لترقبهم الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة، وكذلك الطلاب كونهم يستغلوا فترات الراحة الرسمية للمذاكرة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

إجازات شهر يناير 2023

وفي السطور التالية تقدم الدستور إجازات شهر يناير 2023 لمساعدة القراء على التخطيط وقضاء الإجازات مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية وبداية إجازة نصف العام للطلبة.

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هناك العديد من إجازات شهر يناير 2023 والتي تُمنح إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وللطلاب في المدارس. وهي العطلات الأسبوعية لشهر يناير، بالإضافة إلى يومين إجازة رسمية لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة. 

إجازات شهر يناير 2023 الأسبوعية

6 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

7 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

13 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

14 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

20 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

21 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

27 يناير 2023 الموافق ليوم الجمعة.

28 يناير 2023 الموافق ليوم السبت.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2023

يضم شهر يناير 2023 مناسبتين إحداهما دينية والأخرى وطنية، كالتالي:

عيد الميلاد المجيد 2023

يوافق عيد الميلاد المجيد السبت 7 يناير 2023، وهو يعتبر من أهم الأعياد المسيحية، والذي يُمثل ذكرى ميلاد المسيح، ويكون العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني في مساء 6 يناير ونهار ثاني يوم 7 يناير، بالرغم من أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ ميلاد المسيح، ولكن حدده آباء الكنيسة في هذا التاريخ.

إجازة عيد الشرطة تكريمًا لرجالها

يوافق عيد الشرطة المصرية الأربعاء 25 يناير 2023، وقد صدر قرار من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بجعل هذا اليوم عيدًا للشرطة المصرية في فبراير 2009، وذلك تخليدًا لذكرى ما حدث في مدينة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952.

عدد إجازات شهر يناير 2023

ليكون إجمالي أيام الإجازات الرسمية 2023 في مصر لشهر يناير هو 10 أيام شاملين العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، ومن المتوقع أن يُعطى جميع العاملين يوم أجازة بدلًا عن يوم السبت الموافق لعيد الميلاد، كما ستبدأ إجازة نصف العام لطلاب المدارس من بعد يوم 25 يناير، والتي ستستمر لمدة أسبوعين.

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