ما هي مواعيد الإجازات الرسمية فى 2023؟

مواعيد الإجازات الرسمية فى ٢٠٢٣ من أكثر الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين والعاملين في الأيام الأخيرة استعداداً لها.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص والحكومي بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية فى ٢٠٢٣.

وبعد أن تصدرت الإجازات الرسمية 2023 مؤشرات البحث على الإنترنت من قبل الكثير في الساعات الأخيرة لمعرفة تفاصيل الإجازات الرسمية، يرصد “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل مواعيد الاجازات الرسمية فى ٢٠٢٣ بالتواريخ وباليوم الأسبوعي.

مواعيد الإجازات الرسمية فى ٢٠٢٣

وفي السطور التالية.. يمكنك معرفة مواعيد الاجازات الرسمية فى ٢٠٢٣ بالتواريخ وباليوم الأسبوعي إليكم التفاصيل على النحو التالي:

عيد الشرطة:

الأربعاء 25 يناير: عيد الشرطة.

عيد شم النسيم:

الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

تحرير سيناء

الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

عيد العمال:

الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

30 يونيو:

الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

عيد الثورة:

الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

حرب أكتوبر:

الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

رأس السنة الهجرية:

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

المولد النبوى:

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

عيد الميلاد:

السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.

عيد الفصح:

الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

إجازة عيد الفطر 2023 :

يوافق موعد عيد الفطر المبارك 2023 في يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل.

إجازة عيد الأضحى 2023

توافق إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 27 يونيو على مدار ثلاثة أيام تنتهي الخميس 29 يونيو ويكون الجمعة إجازة رسمية والسبت في بعض الجهات حسب طبيعة العمل.