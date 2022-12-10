موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2023

تصدر موعد إجازة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٣ مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل إخواتنا الأقباط.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من قبل المواطنين الأقباط، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد إجازة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٣، وموعد الإجازات الرسمية لعام 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٣

يعتبر الاحتفال بعيد الميلاد الجديد من الاحتفالات التى يهتم بها المصريين وليس الأقباط فقط، فهو مناسبة دينية للأقباط، أصبحت مناسبة عامة يحصل خلالها المواطن على إجازة من العمل.

عيد الميلاد المجيد: -

السبت 14 جمادى الأخرة

الموافق 7 يناير 2023

مواعيد الاجازات الرسمية 2023 بعد إجازة عيد الميلاد

- ثورة 25 يناير :

الأربعاء 3 رجب

الموافق 25 يناير 2023

- عيد تحرير طابا :

الأحد 27 شعبان

الموافق 19 مارس 2023

- شم النسيم :

الاثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023

- عيد الفطر المبارك :

الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

- عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

- عيد العمال :

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023

- وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :

الجمعة 6 أكتوبر

والجدير بالذكر، تعتبر الإجازات الرسمية إجازة لكل من القطاع العام والخاص مدفوعة الأجر وجاء ذلك وفقًا لقانون العمل، وفي حالة استقدام صاحب العمل للعمال في يوم الإجازة يتم تعويضهم ماديًا.