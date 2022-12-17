السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 وامتحانات صفوف النقل

موعد إجازة نصف العام
موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023 هو التساؤل الأكثر أهمية في هذا الوقت خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، مع إعلان جداول الامتحانات لكثير المراحل الدراسية.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023

وتجيب الدستور على تساؤل متى يكون موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023 لمختلف المراحل الدراسية المختلفة لصفوف النقل.

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023 من يوم 28 يناير عام 2023 إلى 9 فبراير 2023، وتكون إجازة نصف العام 15 يوم، بحيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 11 فبراير 2023.
 

جدول امتحانات صفوف النقل 

تبدأ امتحانات صفوف النقل بداية من الرابع والخامس الابتدائي بحيث يكون الجدول كالتالي 
الاثنين الموافق 9 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتين ونصف.

- مادة التربية الدينية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- مادة المهارات المهنية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء الموافق 11 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- مادة ICT وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الخميس الموافق 12 يناير 2023

- مادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

السبت الموافق 14 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف.

ويكون جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس الابتدائي كالتالي 

الأحد الموافق 15 يناير 2023

- مادة اللغة العربية وزمن الامتحان ساعتان ونصف (ويخصص 20 دقيقة للإملاء من زمن الإجابة)

الإثنين الموافق 16 يناير 2023

- مادة الرياضيات وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023

- مادة اللغة الأجنبية وزمن الامتحان ساعة ونصف.

- مادة العلوم وزمن الامتحان ساعة ونصف.

الأربعاء الموافق 18 يناير 2023

- مادة الدراسات الاجتماعية وزمن الامتحان ساعة ونصف.
 

«التعليم» تكشف سبب عمل امتحانات تدريبية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

جدول امتحانات الصف الاول الاعدادي للفصل الدراسي الأول يبدأ من

يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، امتحان الهندسة والعلوم.

يوم السبت الموافق 14 يناير 2023، امتحان الجبر والإحصاء واللغة الأجنبية.

يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023، امتحان الدراسات الاجتماعية.
 

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي

الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط وزمن الامتحان ساعتان ونصف.

الخميس الموافق 12 يناير 2023

امتحان مادة الهندسة وزمن الامتحان ساعتان.

الأحد الموافق 15 يناير 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء وزمن الامتحان ساعتان.

امتحان مادة اللغة الأجنبية وزمن الامتحان ساعتان.

الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وزمن الامتحان ساعتان.

 

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جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في المدارس الحكومية

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

إجازة نصف العام الدراسي إجازة نصف العام الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2023 امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الفصل الدراسي الأول جدول امتحانات مادة التربية الدينية مادة الرياضيات موعد إجازة نصف العام الدراسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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