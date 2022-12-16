الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

الامتحانات
الامتحانات

جدل واسع حول جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2023 بين أولياء أمور الطلاب لإعلان بعض مديريات التربية والتعليم الجداول المنظمة لسير الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 وستبدأ في شهر يناير المقبل وفقا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها للعام في كافة المدارس (الخاصة، والحكومية، والتجريبية).

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 

تجرى امتحانات المستوى الرفيع لطلاب 3 إعدادي في المدارس اللغات يوم 25 ديسمبر 2022 واللغة الثانية في اليوم التالي وتجرى امتحانات العملي قبل امتحانات النظري بوقت كاف والتي ستجرى خلال الفترة من 6 - 24 يناير 2023 وإليكم الجدول الذي اعتمدته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة:-

  • السبت 21 يناير 2023 امتحان مادة اللغة العربية.
  • الأحد 22 يناير 2023 امتحان مادة إنجليزية وتربية دينية.
  • الاثنين 23 يناير 2023 امتحان مادة العلوم والحاسب الآلي والتكنولوجيا.
  • الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية.
  • الأربعاء 25 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة.
  • الخميس 26 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

تعليم مطروح ينفذ تجربة عملية لرفع امتحان ثانوية على منصة الامتحانات

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية 2022-2023

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2023

أصدرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية الجدول المنظم لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس الحكومية واللغات وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 21 يناير وحتى الخميس 26 يناير 2023 وهى كما يلي:-

  • السبت 21 يناير 2023 امتحان مادة اللغة العربية الخط.
  • الأحد 22 يناير 2023 امتحان مادة إنجليزية وتربية دينية.
  • الاثنين 23 يناير 2023 امتحان مادة العلوم..
  • الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الفنية.
  • الأربعاء 25 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة.
  • الخميس 26 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلي.
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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 بعد تعديل مواعيد الامتحانات

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بوابة الخدمات الالكترونية بيانات التلميذ 2022 ومواعيد الامتحانات 2023

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023

وضعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 وهو كما يلي:-

  • يوم الأربعاء 18 يناير 2023 امتحان مادة العلوم والحاسب الآلي.
  • يوم السبت 21 يناير 2023 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 22 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة والتربية الدينية.
  • يوم الاثنين 23 يناير 2023 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.
  • يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء.
  • يوم الأربعاء 25 يناير 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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