الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم مطروح ينفذ تجربة عملية لرفع امتحان ثانوية على منصة الامتحانات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، إن مركز التطوير التكنولوجي أجرى تجربة عملية خاصة برفع امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي إلكترونياً على منصة الامتحان المركزي في الوزارة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح خلال متابعته جزءا من التجربة العملية أن مركز التدريب نظم ورشة عمل سريعة ومكثفة لمسؤولي التطوير بإدارات مطروح والنجيلة وبراني والسلوم تم خلالها تجربة البنية التكنولوجية بالمركز من خلال رفع الامتحان للطلبة في مدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية والتأكد من نزول جميع الأسئلة التي تم وضعها على تابلت الطلبة حيث حققت التجربة نجاحا باهرا. 

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وأشار إلى أنه سيتم غداً تنظيم ورشة عمل أخرى لمسؤولي تطوير إدارات الضبعة والعلمين والحمام على غرار الإدارات التعليمية الأخرى.

ولفت إلى أن الوزارة ستطبق نظاماً جديداً لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية هذا العام حيث يقع على عاتق المديريات التعليمية مسؤولية وضع الامتحانات ورفعها على المنصة الإلكترونية المركزية بالوزارة.

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وأشاد وكيل تعليم مطروح فى نهاية التجربة بالجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجى فى إنجاز المهمة المكلفين بها وسرعة الانتهاء من تدريب كافة العناصر المشاركة فى عملية رفع الامتحانات على المنصة المركزية فى التوقيتات المحددة وبوقت كاف حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكافة العناصر و كذلك الأجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية.

الإدارات التعليمية العملية الامتحانية امتحانات النقل للمرحلة الثانوية محافظة مطروح منصة الامتحانات

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