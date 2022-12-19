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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازات الرسمية 2023 في مصر وموعد شهر رمضان 1444

الإجازات
الإجازات

مع بداية كل عام جديد يبدأ الاهتمام بموعد الإجازات الرسمية في هذا العام حيث يحصل موظفون الدولة والعاملون في القطاع الخاص على الإجازات الرسمية والتي تكون إما لمناسبات دينية أو ثورات ومناسبات سياسية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد الإجازات الرسمية 2023 في مصر.

الإجازات الرسمية 2023 

يبدأ العام الجديد 2023 بأجازتان في شهر يناير أحدهما دينية والاخرى مناسبة قومية، ففي 7 يناير  يحصل العاملون في الدولة على أجازة عيد الميلاد المجيد لدي المسيحيين الأرثوذكس.

وفي 25 يناير هناك أجازة رسمية  أخرى بمناسبة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة المصرية ويوافق يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس الذي يليه بعد قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل جميع الإجازات غير الدينية ليوم الخميس.

  • في شهر فبراير لا توجد أي أجازات رسمية  وأيضًا في شهر مارس .
  • شهر إبريل به العديد من الإجازات الرسمية بعضها ديني والآخر لمناسبات قومية
  • يوم الإثنين 17 أبريل 2023 يوافق يوم عيد شم النسيم وهو أجازة رسمية للعاملين في الدولة.
  • يوم الجمعة 22 أبريل ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه بداية عيد الفطر المبارك وتستمر الاجازة من 22 أبريل حتى 24 إبريل.
  • يوم الإثنين 25 أبريل  2023 يوافق يوم عيد تحرير سيناء الذي استعادت فيه مصر ما تبقى من سيناء.

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موعد إجازة عيد الشرطة 2023 للموظفين في القطاع الخاص وباقي الإجازات الرسمية

  • في 1 مايو تكون  إجازة عيد العمال الذي يحتفل به العالم أجمع في نفس التوقيت.
  • ويضم شهر يونيه عدة إجازات رسمية وتبدأ بإجازة العيد الكبير أو عيد الاضحى  وتبدأ يوم الاثنين 26 يونيو وهو حسب الحسابات الفلكية سيكون يوم وقفة عرفات، وتبدأ  إجازة عيد الأضحى  من يوم الثلاثاء 27 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو.
  • يوم الجمعة الموافق 30 يونيه تكون إحدى الإجازات الرسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو والتي أزاح فيها المصريون جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم.
  • يوم الأربعاء 19 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية 2023.
  • يوم الاحد اجازة ثورة 23 يوليو .
  • يوم الجمعة 6 اكتوبر اجازة حرب أكتوبر 1973.

موعد شهر رمضان 2023

 يبدأ  شهر رمضان الكريم  في مارس المقبل و يوافق موعد أول رمضان وفق الحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023، وتقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان عند غروب شمس يوم 29 شعبان للتأكد من موعد بداية رمضان وفقًا للرؤية الشرعية لهلال رمضان على أن ينتهي شهر رمضان يوم الجمعة 21 أبريل 2023 .

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تعرف على موعد إجازة نصف العام 2023

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وائل لطفي

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