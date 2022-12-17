لمت مكان
لمت مكان الوجع
حدوتة م الحواديت
ساعة ما غنيت
لقيت
ليكى أنا هميت
لمت مكان الوجع
قبل ما اتوضيت
يرحم زمان الشاى
وبسكره والزيت
كام مرة قولتلك
وحلمت كأنى ماجيت
ولا شفت يوم صورتك
ولا هديت حطان البيت
مش كنت واخد
ع القعاد
ساعة م رديتى
مش كنتى يوم جيتى
وهلهلتى واستنيت
يرحم زمان ياستيت
ستى اللى كانت
وف لحظة ما اتمنيت
يمكن ألاقى للوجع
أو منه يوم عديت
هديت وبنيت
وف قلبى لسه
بكيت...
وف دمعتى صديت
أفرد غطان الحبهان
ددبان
ساعة م بان
الحلم ع الغطان
والحى...
ترسم ليالى الضى
من وش كان
هلكان....
الحلم مهما كان
وكانت غنوتو
فوق السطور بتبان
حبهان
أو حب هان
لملمتى ليه خوفك
وبنيتى ألف مكان
بنفس البيوت
نفس الشجر والتوت
نفدس الحوارى
والتابوت
يشهد على موتك
لسانى من صوتك
بردد أغنيات
للكون
عيل ومجنون
لسانى شايل وجع
ح يكفى كل الكون