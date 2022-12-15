الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية تنظيف مكبرات الصوت مثل الخبراء.. دليلك خطوة بخطوة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتراكم الغبار والأوساخ في مكبرات الصوت تمامًا مثل أي شيء آخر في منزلك، حيث تحتاج مكبرات الصوت الخاصة بك، إلى بعض العناية بين الحين والآخر، ففي السطور التالية يقدم الخبراء بموقع «gadgetsnow» بعض النصائح عندما يتعلق الأمر بتنظيف مكبرات الصوت الخاصة بك.

خزانات السماعات

بالنسبة لخزانات السماعات، كل ما عليك فعله هو ترطيب إحدى قطع القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة في ماء فاتر وعصرها حتى يتم إزالة الماء الزائد وترك القماش رطبًا قليلاً. 

يمكنك استخدام قطعة القماش هذه لمسح الغبار من خزانتك، تأكد من المسح في نفس الاتجاه إذا كانت خزانة خشبية، عند الانتهاء اختر قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة وامسح بنفس الطريقة.

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تنظيف شبكات مكبرات الصوت

في حالة وجود شبكات نسيج بمكبرات الصوت الخاصة بك، ما عليك سوى لف فرشاة الوبر اللاصقة عليها مرة أو مرتين، لتنظيف أكثر شمولاً، حيث يمكنك حتى إزالة الشبكات ولكن فقط بعد التحقق من شخص يعرف طريقه حولها أو قراءة دليل مكبر الصوت.

لتنظيف الأغشية والمطاط المحيط بمكبر الصوت أسهل مما تتصور، أمسك بقطعة قماش من الألياف الدقيقة رطبة قليلاً، امسحها برفق مرة أخرى بقطعة قماش جافة، وبالنسبة للمطاط المحيط، يعمل محلول العناية بالمطاط بشكل جيد لأنه مصنوع من المطاط اللين.

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تنظيف مكبرات الصوت

الصوت يأتي من المكبرات، يمكنك استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو علبة هواء مضغوطة لمكبرات الصوت الحساسة، حيث يمكنك حتى استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة لهم، لكن كن حذرًا جدًا حول جزء مركز القبة لأن التنظيف قد يتسبب في تلف السماعة.

لا ينبغي تنظيف مكبرات الصوت باستخدام قطعة قماش أو فرشاة لأنها مكونة من أجزاء حساسة مثل الأقماع والقباب الحساسة والأغشية والملفات وما إلى ذلك، يمكنك استخدام مضخة الهواء الصغيرة لتنظيف الغبار.

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لن يؤدي التنظيف المتكرر إلى إضفاء بعض اللمعان والتألق على مكبرات الصوت وصوتها فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إطالة عمرهم والحفاظ على تشغيل الموسيقى المفضلة لديك لسنوات.

جفف أي ماء زائد بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة، امسح جميع المناطق التي قمت بتنظيفها بقطعة قماش جافة ونظيفة، لذا استخدم ضغطًا كافيًا لمسح أي قطرات من الماء.

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وائل لطفي

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