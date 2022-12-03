السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تنظيف الشقة».. تفاصيل جديدة في انتحار «عريس المحلة»

الامن
الامن

كشف الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (سائق مركبة "توك توك"، وزوجته - مقيمين بدائرة القسم) بقيام نجلهما بالانتحار شنقًا داخل شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة القسم والمقرر زواجه بها.

بالانتقال وسؤال (خطيبة المتوفى - مقيمة بدائرة القسم) أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وانصرفت عقب ذلك، ولدى معاودتها الاتصال به أكثر من مرة للاطمئنان عليه لم يتجاوب معها، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبي، فقامت بالاتصال بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة القسم) والذي حضر وبرفقته (نجل عمه - مقيم بدائرة القسم) وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى، إلا أنهم فوجئوا بوفاته.. وبسؤال المذكورين أيدا ما سبق.

وبسؤال والدي المتوفى أيدا ما سبق واتهما خطيبة نجله بالتسبب في سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للانتحار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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