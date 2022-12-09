طريقة تنظيف منفذ الشحن الضيق لجهاز iPhone

يعد الحفاظ على جهاز iPhone الخاص بك في شكل قمة أمرًا مهمًا إذا كنت تريده أن يستمر، وأول هذه الخطوات تنظيف منفذ الشحن الضيق طريقة بسيطة للتأكد من أن جهاز iPhone الخاص بك يعمل كما ينبغي.

فمن المهم تنظيف منفذ شحن iPhone بعناية، وفي المقابل قد يؤدي خطأ التنظيف الفادح إلى كسر هاتفك الذكي باهظ الثمن تمامًا.

بالطبع، يمكن أن تتسبب الحطام الموجود في منفذ Lightning في حدوث مشكلات - بما في ذلك منعك من الشحن.

لذا تعد أحد الخيارات البسيطة هو محاولة النقر بلطف على الجهاز، في بعض الأحيان، يكون كل ما تحتاجه هو التذبذب أو النقر قليلاً لإزالة القليل من الأوساخ أو الأوساخ من منفذ Lightning.

فقط لا تفعل ذلك بقسوة أو قد تتسبب في تلف الجهاز.

خيار آخر هو إدخال زاوية قطعة قماش من الألياف الدقيقة برفق في المنفذ وفركها قليلاً.

يجب أن تكون قطعة قماش خالية من النسالة ولا تسبب أي ضرر كاشط.

يجب أيضًا أن تكون قطعة القماش جافة تمامًا، ولا يجب استخدامها مؤخرًا بعد الشحن - حتى لا يكون جهاز iPhone دافئًا.

وتأكد من تجنب ممارسة أي ضغط، وإلا فقد تتسبب في انحشار الحطام في الموصل.

قد يكون الخيار الأكثر قوة هو استخدام علبة من الهواء المضغوط - نفس النوع الذي تستخدمه لتنظيف الدواخل من جهاز كمبيوتر سطح المكتب.

يجب أن يكون الهواء المضغوط فقط - وليس محلول تنظيف سائل.

وبالمثل ، يمكنك توجيه ضربة قصيرة حادة إلى منفذ Lightning - تمامًا كما لو كنت تحاول إزالة الغبار عن خرطوشة ألعاب في أواخر التسعينيات.

الأهم من ذلك، يجب ألا تقوم أبدًا "بغسل" منفذ Lightning ، حتى لو كان لديك طراز iPhone مقاوم للماء.

لا تحاول حشر الأشياء الصلبة هناك أيضًا.

لا تقم بتجفيف iPhone باستخدام مصدر حرارة خارجي أو إدخال جسم غريب في موصل Lightning مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية."

إذا كنت تواجه مشكلات حقيقية مع موصل Lightning ، فيمكنك أيضًا اصطحاب iPhone إلى متجر Apple للحصول على نصائح شخصية.

كيفية إخراج الماء من منفذ شحن iPhone

إذا كان منفذ الشحن الخاص بك مبتلاً، فسيعرض جهاز iPhone الخاص بك تنبيهًا يخبرك بذلك.

لإصلاحها، توصي Apple باستخدام الطريقة التالية:

اضغط على iPhone برفق على يدك مع توجيه موصل Lightning لأسفل لإزالة السوائل الزائدة. اترك iPhone في منطقة جافة مع بعض تدفق الهواء.

بعد 30 دقيقة على الأقل، حاول الشحن باستخدام كابل Lightning أو توصيل أحد ملحقات Lightning.

إذا رأيت التنبيه مرة أخرى، فلا يزال هناك سائل في منفذ Lightning أو أسفل دبابيس كابل Lightning. اترك iPhone في منطقة جافة مع بعض تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم. يمكنك المحاولة مرة أخرى لشحن أو توصيل ملحق Lightning طوال هذه الفترة. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يجف تمامًا.