الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد بدأ الدراسة بالترم الثانى 2023 ومواعيد الامتحانات

امتحانات
امتحانات

موعد بدأ الدراسة "الترم الثاني" 2023 من المواضيع التي يزداد البحث عنها تدريجيًا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل، وذلك بداية مع بدأ العد التنازلي لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي، حيث ينشغل أولياء الأمور والطلاب بمعرفة موعد بدأ العام الدراسى الثاني، وموعد انتهاء إجازة نصف العام الأول 2022-2023.

«الدستور» تستعرض خلال التقرير التالي كل ما يحيط بهذا الأمر في السطور التالية:

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نوهت في منشور سابق لها حول الخطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023 باحتساب أيام الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة، حيث تستمر الدراسة حتى 8 من شهر يونيو القادم 2023، وتكون مدة الدراسة للفصل الدراسي الأول 98 يومًا، وبينما تكون مدة الدراسة للفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني" 96 يومًا بعد حذف أيام الإجازات الرسمية.

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تعرف على مواعيد امتحانات الترم الأول 2023

وفي 26 يناير القادم 2023 يكون موعد انتهاء الدراسة للترم الأول، حيث تبدأ الامتحانات كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف يوم 14 يناير،  وذلك للنقل والشهادة الإعدادية.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر، فيما سيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي اختبارات المهام الأدائية بداية من الأسبوع المقبل.

موعد إجازة نصف العام الأول 2023

بداية من السبت 28 يناير يكون موعد تلاميذ النقل والمرحلة الإعدادية مع أجازة نصف العام الدراسي الأول، حيث تنتهي الامتحانات كما حددتها الوزارة يوم 26 يناير 2023، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس 9 فبراير 2023.

موعد الدراسة في الترم الثاني 2023

وتبدأ الدراسة في  الترم الثاني بداية من 12السبت  فبراير المقبل2023، حسب الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وأعلنت على لسان الوزير خالد عبد الغفار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة مؤخرًا، و تنتهي الدراسة لهذا الترم يوم 8 يونيو 2023.

وستبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل، كما تكون الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصف الأول والثاني الثانوي.

تعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة سابقًا  كما أشرنا ستكون مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 لكل الصفوف كما يلي:

1- مواعد امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من السبت الموافق 6 مايو 2023.

2- مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

3- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023.

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