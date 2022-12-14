«التعليم» تراجع خريطة مناهج الترم الثانى

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزير الدكتور رضا حجازى، كلف المركز القومى للمناهج ومستشارى عموم المواد الدراسية، بمراجعة المناهج الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، للتأكد من عدم وجود أى دروس كان من المقرر تدريسها خلال شهر مايو المقبل، بعد تقديم موعد الامتحانات لصفوف النقل فى الشهر ذاته.

وسبق أن أعلنت الوزارة عن تقديم موعد امتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية، لتبدأ فى ٦ مايو ٢٠٢٣ بعد أن كانت فى ٣ يونيو المقبل.

وأضاف المصدر أن الوزير يتابع عملية مراجعة المناهج حتى يطمئن جميع أولياء الأمور على أن الخريطة الزمنية للفصل الثانى ستكون مناسبة لخطة توزيع المناهج، وأنه لا يوجد أى دروس مقررة على الطلاب فى شهر مايو الذى سيتم عقد الامتحانات خلاله.

من جهته، قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن مواعيد الامتحانات تسير على نفس النسق والخريطة الزمنية التى كانت تسير عليها الامتحانات فى الأعوام السابقة باستثناء العام الماضى، الذى شهد بعض الإجراءات المختلفة، مشيرًا إلى أن خريطة الامتحانات متناسبة تمامًا مع خطة شرح المناهج لجميع المراحل الدراسية.