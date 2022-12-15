موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023 بعد تعديل الخريطة الزمنية

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتهاء المدة الزمنية المقررة للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي، بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر جوجل عن موعد انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2023.

موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، وفقا للخريطة الزمنية المقررة، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وتنطلق امتحانات الترم الاول لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في الفترة من 9 يناير 2023 المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 28 يناير 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

وجاء تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مؤكدة على كافة الإدارات التعليمية الالتزام بالخطة الموضوعة من قبل الوزارة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية امتحانات نصف العام الفصل الدراسي الأول 2023، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لامتحانات الجامعات والمعاهد أيضاً، على أن تبدأ الامتحانات العملية بالكليات العملية من يوم 26 ديسمبر 2022، وتبدأ الامتحانات النظرية للجامعات يوم 9 إلى 26 يناير 2023.

وفيما يخص إجازة منتصف العام الدراسي، تنطلق الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مباشرة، في 28 يناير 2023.

على أن تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني

على صعيد آخر، كلف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المركز القومي للمناهج ومستشاري عموم المواد الدراسية في الوزارة بمراجعة المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، للتأكد من عدم وجود دروس كان مقررا تدريسها في شهر مايو المقبل، وذلك قبل تعديل مواعيد الامتحانات، وانتهاء الفصل الدراسي الثاني بعد المنهج المقرر في شهر أبريل.