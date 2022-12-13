لماذا الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي؟

بينما يمكن علاج معظم حالات الفيروس التنفسي المخلوي في المنزل، يمكن أن يكون الأطفال الصغار عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، فتعرف على العلامات والأعراض حسب موقع health حتى تعرف متى حان الوقت لطلب المساعدة.

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لأمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال الصغار هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وبحلول سن الثانية، أصيب جميع الأطفال تقريبًا بالفيروس مرة واحدة على الأقل. يؤثر الفيروس المخلوي التنفسي على الرئتين والممرات الهوائية، ويمكن أن يشعر معظم الأشخاص الأصحاء بأنه نزلة برد خفيفة، ولكن في الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، مثل الأطفال الصغار وكبار السن، يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي أكثر خطورة ويؤدي إلى التهاب القصيبات والتهاب الشعب الهوائية في الرئتين والالتهاب الرئوي، وهو التهاب في الرئتين، وكلاهما قد يحتاج إلى تدخل طبي.

الفيروس التنفسي المخلوي في الارتفاع

عادةً ما ترتفع حالات الفيروس التنفسي المخلوي في أواخر الخريف وتتناقص في أوائل الربيع، مع مستويات الذروة في ديسمبر أو يناير، ومع ذلك، فقد شهدنا ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحالات في خريف عام 2022، وذلك بسبب قيود COVID، مثل التباعد الاجتماعي وتفويضات القناع وغسل اليدين، انخفضت حالات الفيروس التنفسي المخلوي في عام 2020، من أواخر مارس حتى مايو 2022.

مع تخفيف قيود COVID، ارتفعت معدلات العلاج في المستشفيات المرتبطة بفيروس RSVويبدو أنها ترتفع مرة أخرى، ووفقًا لمركز ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ بسبب انخفاض حالات RSV في 2020-2021، قد يكون الأطفال الصغار معرضين لخطر الإصابة بعدوى أكثر خطورة لأن أجهزتهم المناعية لم تتعرض للفيروس بنفس القدر خلال السنوات القليلة الماضية.

قد يكون هذا النقص في التعرض هو السبب أيضًا في أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس RSV وكذلك الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الأنفلونزا والفيروسات الأنفية ونزلات البرد العامة.

علامات وأعراض الفيروس التنفسي المخلوي

تشبه أعراض الفيروس المخلوي التنفسي أعراض الزكام الخفيف وتبدأ عادةً في الظهور بعد نحو 4 - 6 أيام بعد الإصابة والتي تتمثل في:

احتقان الأنف أو احتقان الصدر

السعال

انخفاض الشهية

حمى (درجة حرارة 100.4 أو أعلى من ذلك)

الهياج وسوء التغذية عند الرضع

سيلان الأنف

العطس

التهاب الحلق

في الأطفال الصغار جدًا، قد تشمل الأعراض فقط التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس.

لتشخيص الفيروس التنفسي المخلوي، يمكن لمقدم الرعاية الصحية لطفلك إجراء الاختبارات المعملية، ومع ذلك، في الحالات الخفيفة التي لا تتطلب دخول المستشفى، لا تكون هذه الاختبارات ضرورية للتشخيص والعلاج.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي الشديدة

يعد السعال النباحي أو الصفير من أولى العلامات التي تشير إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيب الجهاز التنفسي السفلي، والذي قد يكون التهابًا في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين ، وهي حالة تسمى التهاب القصيبات.

قد يكافح الأطفال للتنفس، أو يتنفسون في أنفاس سريعة ضحلة، فابحث عن فتحتي الأنف المتقدة، والتنفس البطني، والتمايل في الرأس، وقد تظهر شفتيه أو أظافره باللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

يمكن أن يسبب الفيروس التنفسي المخلوي الشديد الجفاف أيضًا، وعند الأطفال قد يعني هذا تقليل الدموع عند البكاء، والتعب، والتهيج، وانخفاض عدد مرات التبول، وعند الرضع، عادة ما يكون لديهم عدد أقل من الحفاضات المبللة، وأقل من ست حفاضات مبللة في اليوم، وبقع ناعمة تبدو غائرة في أعلى الرأس.

إذا أظهر طفلك أي علامات أو أعراض لالتهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي أو الجفاف، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية لطفلك على الفور.

هل طفلك معرض لخطر أكبر للإصابة بفيروس الجهاز التنفسي الخلوي الشديد؟

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لفيروس RSV هم:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين المصابين بأمراض الرئة المزمنة أو أمراض القلب الخلقية

الأطفال الذين يعانون من اضطراب عصبي عضلي يسبب لهم صعوبة في البلع أو تنظيف المخاط

الأطفال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الرضع بعمر 6 أشهر وأصغر

الأطفال الخدج

العلاج

تتحسن معظم حالات العدوى بفيروس RSV في غضون أسبوع أو أسبوعين، ويمكن رعاية الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة من RSV في المنزل باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل مخفضات الحمى ومسكنات الألم.

نظرًا لأن RSV هو فيروس، فلن تساعد المضادات الحيوية والمنشطات، لذلك يجب أن يبدأ طفلك في الشعور بالتحسن بعد أسبوع أو أسبوعين من الراحة والبقاء رطبًا، وفي الحالات الشديدة، قد يحتاج ما يصل إلى 2 من كل 100 رضيع دون سن 6 أشهر إلى دخول المستشفى للعلاجات التي قد تشمل الأكسجين أو التنبيب أو التهوية الميكانيكية ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وقد يتلقى طفلك أيضًا حقنة وريدية للمساعدة في الترطيب. عادةً ما تستمر الإقامة في المستشفى بضعة أيام فقط.

كيفية منع الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس التنفسي المخلوي معدي للغاية وينتشر عن طريق الهواء في قطرات الماء من السعال أو العطس، ويمكن أيضًا أن تنتقل عدوى الفيروس التنفسي المخلوي عن طريق الاتصال بالأشخاص المصابين والأشياء الملوثة، لا يوجد لقاح حاليًا، ولكن لمنع العدوى، اغسل يديك كثيرًا وتجنب لمس وجهك وتجنب الاتصال بالمرضى، فإذا كنت أنت أو طفلك مريضًا، فيمكنك المساعدة في السيطرة على الانتشار من خلال:

تجنب مشاركة الأكواب والألعاب

تنظيف الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والألعاب والأشياء الأخرى ذات اللمس العالي في كثير من الأحيان

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، مثل التقبيل والمصافحة

تجنب مشاركة الألعاب أو الأكواب أو الأواني

تغطية السعال والعطس

البقاء في المنزل قدر الإمكان