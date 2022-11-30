الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تمارين تساعد على الشفاء من الفيروس التنفسي المخلوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يهاجم الفيروس التنفسي المخلوي، الرئتين والجهاز التنفسي، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى أضرار جسيمة، وغالبًا ما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي وحتى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، وهي إصابة رئوية شديدة، ومن الممكن استعادة وظائف الرئة ولكن يمكن أن تتطلب العلاج والتمارين لعدة أشهر بعد علاج العدوى.

وبحسب موقع hopkinsmedicine، فالعمل نحو التعافي يبدأ ببساطة مع التركيز على التنفس، هذا ما قاله المعالج الفيزيائي بجامعة جونز هوبكنز بيينج ليان، إنها تقدم سلسلة من تمارين التنفس للمساعدة في الشفاء لأولئك الذين أصيبوا بالفيروس أو بأي مرض خطير آخر.

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فوائد تمارين التنفس

التنفس العميق يمكن أن يساعد في استعادة وظيفة الحجاب الحاجز وزيادة سعة الرئة، والهدف هو بناء القدرة على التنفس بعمق أثناء أي نشاط، وليس فقط أثناء الراحة، "يلاحظ ليان.

يمكن أن تقلل تمارين التنفس العميق أيضًا من الشعور بالقلق والتوتر، وهو أمر شائع لدى الشخص الذي عانى من أعراض حادة لـ الفيروس التنفسي المخلوي أو تم نقله إلى المستشفى، وقد تتحسن جودة النوم أيضًا مع تمارين التنفس هذه.

يمكن لأي شخص الاستفادة من تقنيات التنفس العميق، لكنها تلعب دورًا مهمًا بشكل خاص في عملية التعافي من الفيروس التنفسي المخلوي يمكن بدء التمارين في المنزل أثناء العزلة الذاتية ودمجها بسهولة في روتينك اليومي. 

لا تبدأ التمارين واتصل بطبيبك إذا:

لديك حمى

لديك أي ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أثناء الراحة

لديك أي ألم في الصدر أو خفقان "رفرفة" في القلب في الصدر

لديك تورم جديد في ساقيك

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توقف عن ممارسة الرياضة فورًا إذا ظهرت عليك أي من الأعراض التالية:

دوخة

ضيق في التنفس أكثر من المعتاد

ألم صدر

جلد بارد ورطب

التعب المفرط

عدم انتظام ضربات القلب

أي أعراض تعتبرها حالة طارئة

التنفس الحجابي (التنفس من البطن)

يعيد التنفس العميق وظائف الرئة باستخدام الحجاب الحاجز، ويقوي التنفس عن طريق الأنف الحجاب الحاجز ويحفز الجهاز العصبي على الاسترخاء واستعادة نفسه.

عند التعافي من مرض تنفسي مثل الفيروس التنفسي المخلوي، من المهم عدم التعجيل بالشفاء، ويتم تقسيم تمرين التنفس العميق هذا إلى مراحل لمراعاة القدرة الفردية. 

ابدأ بالمرحلة الأولى، وقم بزيادة التكرار فقط أو انتقل إلى المرحلة التالية عندما يمكنك إكمال التمرين دون الشعور بضيق في التنفس.

المرحلة 1: التنفس بعمق وأنت على ظهرك

استلق على ظهرك واثني ركبتيك بحيث تستقر أسفل قدميك على السرير، ومن ثم ضع يديك فوق معدتك أو لفهما حول جانبي معدتك، وبعدها أغلق شفتيك وضع لسانك على سقف فمك.

تنفس من خلال الأنف واسحب الهواء لأسفل إلى معدتك حيث توجد يديك، وحاول أن تباعد بين أصابعك بأنفاسك.

ازفر أنفاسك ببطء من خلال الأنف، وكرر الأنفاس العميقة لمدة دقيقة واحدة.

 

المرحلة الثانية: التنفس العميق أثناء التواجد على معدتك

استلق على بطنك وأرح رأسك على يديك لإفساح المجال للتنفس، واغلق شفتيك وضع لسانك على سقف فمك، وتنفس من خلال أنفك واسحب الهواء لأسفل إلى معدتك. حاول التركيز على دفع معدتك نحو المرتبة وأنت تتنفس.

ازفر أنفاسك ببطء من أنفك، وكرر الأنفاس العميقة لمدة دقيقة واحدة.

المرحلة الثالثة: التنفس العميق أثناء الجلوس

اجلس منتصبًا على حافة السرير أو على كرسي قوي، وضع يديك حول جانبي معدتك، واغلق شفتيك وضع لسانك على سقف فمك.

تنفس من خلال أنفك واسحب الهواء لأسفل إلى معدتك حيث توجد يديك. حاول أن تباعد بين أصابعك بأنفاسك.

ازفر أنفاسك ببطء من أنفك، وكرر الأنفاس العميقة لمدة دقيقة واحدة.

المرحلة 4: التنفس العميق أثناء الوقوف

قف منتصبًا وضع يديك حول جانبي معدتك، واغلق شفتيك وضع لسانك على سقف فمك.

تنفس من خلال أنفك واسحب الهواء لأسفل إلى معدتك حيث توجد يديك. حاول أن تباعد بين أصابعك بأنفاسك.

تنفس ببطء من خلال أنفك، وكرر الأنفاس العميقة لمدة دقيقة واحدة، ويمكنك ممارسة الزفير هنا إذا رغبت في ذلك. 

الفيروس التنفسى المخلوى الجهاز التنفسي ة الضائقة التنفسية الحادة تمارين التنفس فوائد تمارين التنفس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المدن الجديدة

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