«ممنوع تقبيل الأطفال».. تحذير خطير من «الصحة» بشأن الفيروس المخلوى 

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التحذيرات منعًا لتفشي الإصابة بالفيروس المخلوي بين الأطفال، مشددة على ضرورة منع الاختلاط بباقى الأطفال في المدارس والحضانات والمنزل وذلك بسبب سرعة انتشار الفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب اتباع الإجراءات الوقائية مثل غسيل اليد وتنظيف الأسطح وعدم تقبيل الأطفال وتهوية الغرف بشكل جيد.

أعراض الإصابة

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأعراض تتمثل في الحمى والرشح والإسهال والقئ واحتقان بالحلق، كما يحتاج الطفل إلى زيارة الطبيب المختص عند ظهور الأعراض لتلقي الرعاية والعلاج.

فترة الحضانة

وأشارت إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح من 4 إلى 6 أيام، وقد تصل إلى أسبوعين، ثم تظهر الأعراض على المريض، موضحة أن الفيروس يعيش على الأسطح لمدة ساعات، منوهة إلى أن الأطفال حديثي الولادة، الأقل من 6 أشهر والأطفال الذين يعانون من أمراض أو أمراض مناعية، هم الأكثر تعرضًا لشدة الأعراض، بينما تستمر الأعراض المرضية مع الأطفال بداية من عامين وحتى 5 أعوام، من أسبوع إلى أسبوعين.