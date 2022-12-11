استشاري: الفيروس المخلوي قديم وينشط كل عام في هذا التوقيت (فيديو)

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هذا الموسم ينتشر به 4 فيروسات تنفسية، مشيرًا إلى أن فصل الخريف معروف عنه تقلباته الجوية ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، حيث لم تثبت درجة الحرارة في الانخفاض التام بعد، معقبًا: "ده بالنسبالي أسوأ من الشتاء نفسه لأن في ارتفاع وانخفاض الحرارة بتنشط الفيروسات التنفسية".

وأضاف حداد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم السبت، أن الفيروس المخلوي فيروس قديم ينشط كل عام في هذا التوقيت، تليه الإنفلونزا والتي لا تقل خطورة عنه، ويليه فيروسات البرد المتعددة ومن ثم كورونا التي لم ينتهي.

كل الفيروسات تتشابه في أعراضها

ونوه استشاري الحساسية والمناعة، بأن كل هذه الفيروسات تتشابه في أعراضها، ومن الصعب التمييز بينها، ولذلك إذا كان الطفل لديه عدوى تنفسية فالبروتوكول ثابت في 80 أو 90 % من الحالات، مشددًا على أن المريض يحتاج إلى علاج محدد في حالة إذا كانت الحرارة لا تنخفض وصعوبة التنفس والكحة الشديدة.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن معظم الحالات التنفسية تستجيب لخوافض الحرارة التقليدية مع الراحة لمنع انتشار العدوى والسوائل، لافتًا إلى أن أدوار البرد والمخلوي تصيب الجهاز التنفسي بشكل أكبر، أما الآلام العظمية أو تكسير الجسم يميل أكثر إلى فيروس كورونا والانفلونزا.

ونصح استشاري الحساسية والمناعة، الأمهات بأنه لابد من تناول الفطار للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، وارتداء الملابس القطنية، وغسل الوجه بمياه فاترة، وتهوية الغرف، بجانب ارتداء الكمامة.