الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 13-12-2022

الصلاة
الصلاة

يبحث قطاع عريض من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لضبط توقيت الصلوات الخمس وفقا لوقت رفع الأذان والإقامة في المحافظة التي يقيمون فيها، وذلك وفقا لبيان هيئة المساحة المصرية اليومي الذي يحدد بدقة الوقت وفقا للأجهزة الحديثة المستخدمة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022

واعتمدت وزارة الأوقاف المصرية البيانات اليومية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية لكافة محافظات الجمهورية خلال المساجد المنتشرة في المحافظات وذلك لرفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس، ويقدم موقع الدستور الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 في كافة محافظات الجمهورية:

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 5:09 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:49 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:37 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:56 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:19 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

موعد أذان الفجر الساعة 5:09 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:48 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:35 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:53 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر الساعة 5:10 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:50 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:37 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:56 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:19 مساء.

انتهاء صلاة الجنازة على صلاح فضل ودفن جثمانه بمقابر العائلة بالقطامية

رئيس الأسقفية يختتم مؤتمر أيادي مرفوعة للجنة الصلاة بالكنيسة


توقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر الساعة 5:02 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:47 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:43 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 5:02 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر الساعة 5:10 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:50 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:41 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:59 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:22 مساء.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

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رئيس الأسقفية يختتم مؤتمر أيادي مرفوعة للجنة الصلاة بالكنيسة

توقيت الصلاة في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر الساعة 5:10 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:49 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:36 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:54 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:18 مساء.

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر الساعة 5:08 فجرا.
موعد أذان الظهر الساعة 11:41 ظهرا.
موعد أذان العصر الساعة 2:35 عصرا.
موعد أذان المغرب الساعة 4:54 مساء.
موعد أذان العشاء الساعة 6:17 مساء.

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مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة رفع الأذان هيئة المساحة المصرية وزارة الأوقاف الصلوات الخمس موعد أذان الفجر اذان الفجر

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