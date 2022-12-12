سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية

استمرار تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في الصاغة المصرية وورش التصنيع عقب قفزة جنونية في الأسعار حتى تخطى سعر الجرام نحو 2000 جنيه خلال الأيام الماضية بسبب قلة المعروض من المعدن النفيس بالنسبة لحالة الطلب داخل محلات الصاغة و المجوهرات في كافة محافظات الجمهورية.

سعر الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

حالة من الارتباك يشهدها سعر الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في الصاغة المصرية نتيجة الاستمرار في تراجع الطلب مع تخوفات مع انهيار الأسعار خلال الأيام المقبلة مما دفع الكثيرين إلى البيع لعدم التعرض للخسارة الكبيرة مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل لتحديد أسعار الفائدة والمتوقع زيادتها بقيمة 50 نقطة.

وأكد الخبراء أن أسعار المعدن الأصفر يسيطر عليه ظاهرة التلاعب في الأسعار حيث وصل سعر الجرام في كافة الأعيرة الذهبية إلى أسعار تاريخية دون مبرر أو مؤشرات واضحة حتى وصل إلى انفصال الأسعار المحلية عن العالمية بفارق كبير حيث اعتمد الذهب في مصر على أسعار الدولار الأمريكي.

وصل تراجع نحو 120 جنيه في الجرام الواحد حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 1680 جنيه وسط ترقب تراجعات جديدة خلال الأيام المقبلة في ظل تراجع أوقية الذهب في الأسواق العالمية لمستوى 1783 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1920 جنيه.

الشراء 1897.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 22.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1760 جنيه.

الشراء 1739 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 21 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1680 جنيه.

الشراء 1660 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 20 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1440 جنيه.

الشراء 1422.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1120 جنيه.

الشراء 1106.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 13.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 960 جنيه.

الشراء 948.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 720 جنيه.

الشراء 711.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13440 جنيه.

الشراء 14690 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 160 نقطة.



سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1798$.

الشراء 1796$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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