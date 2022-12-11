الأحد 11 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بدء التعاملات الصباحية، استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 11-12-2022 مقابل أسعار الجنيه المصري، وحققت أعلى أسعار للشراء 24.60 جنيه، كما وصلت لأعلى سعر للبيع بمبلغ 24.65 جنيه، وبحلول مساء السبت، كان قد وصلت متوسط أسعار صرف العملة الخضراء بالبنك المركزي المصري إلى قيمة 24.56 جنيه للشراء، ومبلغ 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /12 /2022 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في التقرير التفصيلي حركة صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم الأحد في ميد بنك
سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك أبوظبي التجاري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك المشرق
سعر الدولار في بنك المشرق اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك كريدي أجريكول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك الأهلي القطري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر
سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  في البنك الأهلي المتحد: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

وزير المالية: ارتفاع سعر الدولار لـ 40 جنيهًا شائعات لضرب استقرار الدولة

متى بشاي: السوق يعاني من ندرة الدولار لفتح اعتمادات الاستيراد

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك المصري لتنمية الصادرات
سعر الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري: مبلغ 24.59 جنيه للشراء، وقيمة 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم الأحد في بنك اتش اس بى سى مصر HSBC
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك اتش اس بى سى مصر: مبلغ 24.55 جنيه للشراء، وقيمة 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد الدولار اليوم الأحد الدولار الدولار اليوم الأحد 11 12 2022 البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق المتهم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية

تحرك إيرانى ضد الصين على خلفية بيان القمة الخليجية الصينية

بدء تطبيق قانون المحال العامة اليوم.. تعرف على شروط تقديم الشيشة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

بين نجيب محفوظ ويوسف إدريس

ماجد حبته

حصاد القمة العربية الصينية

حسين دعسة

يغيب د. صلاح فضل تاركًا الفراغ.. والصراع

د. منى حلمى

الفكر «الكهنوتى» والميثاق العالمى لحقوق الإنسان

علي سعدة

رونالدو والاختيار الصعب

مؤمن المحمدي

شلن وبريزة

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة