سعر الدولار اليوم الأحد 2022/12/11 فى البنوك المصرية

مع بدء التعاملات الصباحية، استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 11-12-2022 مقابل أسعار الجنيه المصري، وحققت أعلى أسعار للشراء 24.60 جنيه، كما وصلت لأعلى سعر للبيع بمبلغ 24.65 جنيه، وبحلول مساء السبت، كان قد وصلت متوسط أسعار صرف العملة الخضراء بالبنك المركزي المصري إلى قيمة 24.56 جنيه للشراء، ومبلغ 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /12 /2022 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في التقرير التفصيلي حركة صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المصرية.

سعر الدولار اليوم الأحد في ميد بنك

سعر الدولار في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك الأهلي القطري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي القطري: 24.58 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر مقابل الجنيه المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، 24.59 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.58 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المتحد: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الأحد في البنك المصري لتنمية الصادرات

سعر الدولار بالبنك المصري لتنمية الصادرات اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري: مبلغ 24.59 جنيه للشراء، وقيمة 24.64 للبيع.

سعر العملة الخضراء اليوم الأحد في بنك اتش اس بى سى مصر HSBC

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك اتش اس بى سى مصر: مبلغ 24.55 جنيه للشراء، وقيمة 24.65 للبيع.