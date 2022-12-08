الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وزير المالية: ارتفاع سعر الدولار لـ 40 جنيهًا شائعات لضرب استقرار الدولة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الشائعات التي ظهرت الساعات الماضية، حول ارتفاع سعر الدولار إلى 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة. 

أغلب الشائعات المرتبطة بالدولار تأتي من الخارج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج  “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذه الشائعات أغلبها يأتي من الخارج بهدف ضرب استقرار الدولة، في ظل الأزمات العالمية التي تواجه العالم، متمنيًا أن يكون عام 2023، عامًا يشهد الاستقرار سواء أمنيا أو اقتصاديا. 

كما تحدث وزير المالية، عن اللغط الدائر حول الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية صدر التعامل بها منذ 3 سنوات، و أن الدولة تستهدف من وراء هذه المنظومة حل مشكلات البيروقراطية والمنازعات والخلاف على الأوراق المستخدمة في التعاملات.

وأضاف أن الدولة تتجه نحو الرقمنة والميكنة في تعاملاتها للتخلص من أزمات ومشكلات تقف عائقا أمام تنفيذ خطوات التنمية، مشيرًا إلى أنه تم استلام مليون وربع فاتورة إلكترونية خلال الفترة الماضية على المنظومة الجديدة،  ليكون إجمالي التعامل بالفاتورة الإلكترونية في الدولة 450 مليون فاتورة في التعاملات داخل الدولة بالمنظومة الجديدة، منوها إلى أنه مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى أبريل 2023 وحيث تم الاستجابة إلى المطالب التي نادت بالتأجيل لتوفيق أوضاعهم وحل مشكلاتهم، كما أن الدولة تعمل على توفير نظام عادل في التعاملات.

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