الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقرت في الساعات الصباحية الأولى أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في مصر خلال بدء التعاملات اليوم 11 ديسمبر 2022 بكلا من  البنك المركزي والبنك التجاري وشركات الصرافة، ويكثر التساؤل حول سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية عبر محرك "جوجل".

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

وشملت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد لدى مصر حاليا قيمة 15 مليار دولار ودائع عربية تكون متوسطة الأجل وطويلة الأجل بالبنك المركزي المصري، طبقًا لآخر بيانات تقرير بالوضع الخارجي الذي صدر عن البنك.

و أعلنت المملكة السعودية تجديد وديعة بقيمة حوالي 5 مليارات دولار كانت مستحقة على مصر في شهر مارس القادم..

واستقرت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد في مصر في بداية تعاملات البنك المركزي، عند مبلغ 6.53 جنيه للشراء، وقيمة 6.55 جنيه للبيع..

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك أبوظبي الإسلامي: مبلغ 6.54 جنيه للشراء - وقيمة 6.55 جنيه للبيع.

وشمل سعر الريال اليوم الأحد ببنك المصري الخليجي: مبلغ 6.52 جنيه للشراء - قيمة 6.56 جنيه للبيع.

والأهلي الكويتي: قيمك 6.53 جنيه للشراء - مبلغ 6.55 جنيه للبيع.

وشمل سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية اليوم الأحد: 6.51 جنيه للشراء - 6.55 جنيها للبيع.

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كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بداية تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري، ليتداول مستقرًا عند مستوى مبلغ 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار الريال السعودي اليوم الاحد مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم في بنك مصر، عند نحو مبلغ 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، فقد استقر عند مستوى مبلغ 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع..

وبلغ متوسط سعر الريال اليوم الأحد في شركات الصرافة مبلغ 6.54 جنيه للشراء، وقيمة 6.56 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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