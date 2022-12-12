مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

ننشر لكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في محافظات مصر وفقا للبيان اليومي لهيئة المساحة المصرية، والتي تحدد توقيت الأذان والإقامة في كافة محافظات الجمهورية والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية، حيث يرفع أئمة المساجد الأذان في المواعيد المحددة في البيان والخاص بالمحافظة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

يمكن للمواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في مواعيدها متابعة البيانات التي تصدر من قبل هيئة المساحة المصرية والمعتمدة داخل المساجد في كافة محافظات الجمهورية.

وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:08 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:48 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:37 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 4:56 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:08 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:47 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:35 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 4:53 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءً.

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:49 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:37 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.

توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:26 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:50 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:09 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:33 مساءً.



توقيت الصلاة في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 5:07 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:49 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:40 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 4:59 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً.

توقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:43 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:40 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:00 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.



توقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 11:42 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.

موعد صلاة المغرب الساعة 4:58 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءً.

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