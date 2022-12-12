الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

ننشر لكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في محافظات مصر وفقا للبيان اليومي لهيئة المساحة المصرية، والتي تحدد توقيت الأذان والإقامة في كافة محافظات الجمهورية والمعتمدة رسميا من قبل وزارة الأوقاف المصرية، حيث يرفع أئمة المساجد الأذان في المواعيد المحددة في البيان والخاص بالمحافظة.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 

يمكن للمواطنين الراغبين في أداء الفرائض الخمس في مواعيدها متابعة البيانات التي تصدر من قبل هيئة المساحة المصرية والمعتمدة داخل المساجد في كافة محافظات الجمهورية.

وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 5:08 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:48 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:37 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:56 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.

 

توقيت الصلاة في محافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:08 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:47 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:35 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:53 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:17 مساءً.

 

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:49 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:37 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:55 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.

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توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:26 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:50 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:09 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:33 مساءً.


توقيت الصلاة في محافظة بني سويف

موعد صلاة الفجر الساعة 5:07 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:49 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:40 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:59 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءً.

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

توقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:43 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:40 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 5:00 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:19 مساءً.


توقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:57 فجرا.
موعد صلاة الظهر الساعة 11:42 ظهرا.
موعد صلاة العصر الساعة 2:39 عصرا.
موعد صلاة المغرب الساعة 4:58 مساءً.
موعد صلاة العشاء الساعة 6:18 مساءً.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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