بعد نجاح منتخب المغرب في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، يكثر البحث حاليا عن موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة لها ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022.



موعد مباراة المغرب وفرنسا والقنوات الناقلة

نقدم لكم خدمة معرفة مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 وابرزها مباراة المغرب وفرنسا.

يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022



يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا على قناة بي إن سبورتس 1 اتش دي ماكس beIN Sports 1 HD Max، وعبر القناة المغربية الأرضية.

فوز منتخب المغرب على منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022



كان قد نجح المنتخب المغربي في كتابة التاريخ بعد فوزه على منتخب البرتغال بهدف محقق في مباراته أمس السبت ضمن مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وبه تمكن من العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.



هذا الهدف الذي سجله المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022

كرواتيا

المغرب

فرنسا

الأرجنتين



مباراة الأرجنتين وكرواتيا



أما عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 تقام يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.



مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع



تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 يوم 17 ديسمبر 2022، وذلك قبل الدور النهائي بيوم واحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

