قبل مواجهة المغرب.. ماذا يفعل فرنسا تاريخيًا مع المنتخبات العربية؟

من جديد سيضرب منتخب فرنسا موعدًا مع منتخب عربي في كأس العالم 2022 بقطر، وذلك عندما يلتقي نظيره المغرب الأربعاء المقبل في نصف نهائي المسابقة.

وكان حامل اللقب واجه منتخب تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر وخسر بهدف نظيف بعدما ضمن التأهل مسبقًا.

لكن مواجهة الأربعاء ستكون بشكل مختلف، ألا وإنها في نصف النهائي، وقبل خطوة أخيرة على نهائي الحلم في ستاد لوسيل.

منتخب فرنسا واجه المنتخبات العربية من قبل في 15 لقاء فاز في 10 وتعادل 3 وخسر 2.

وواجه كلا من منتخبات مصر، السعودية، الكويت، المغرب، تونس والجزائر.

ويعتبر منتخبا المغرب وتونس أكثر من واجه المنتخب الفرنسي بواقع 5 مواجهات لكل منتخب، حيث فاز أمام الأول في 3 مباريات وخسر لقاء وتعادل لقاء بينما تعادل مرتين وفاز مرتين وخسر مرة وحيدة أمام نسور قرطاج.

ولعب الديوك مباراة وحيدة أمام الجزائر، مصر والسعودية وفاز فيها على الترتيب بنتيجة 4-1، 5-0 و4-0 وأخيرًا أمام الكويت لعب مباراتين فاز فيهما بنتيجة 4-1 و1-0.

المغرب على بعد خطوة من معادلة إنجاز مصر في تصنيف «فيفا»

إنجاز تاريخي، حققه منتخب المغرب، بتأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، المقامة حاليًا بقطر، وذلك بعد تغلبه على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، في دور الثمانية للبطولة.

وبات منتخب "أسود الأطلس" أول فريق عربي وإفريقي، يتأهل إلى نصف نهائي المونديال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث العالمي الكبير.

وبعد النتائج الرائعة التي حققها في كأس العالم، سيقفز المنتخب المغربي، قفزة هائلة في التصنيف الشهري المقبل الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، أواخر الشهر الحالي، عقب انتهاء منافسات المونديال.

ويستعرض "الدستور" الموقف الحالي لمنتخب المغرب في تصنيف "فيفا"، عقب تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

المنتخب المغربي- قبل انطلاق البطولة- كان يحتل المركز الثاني والعشرين عالميًا برصيد 1563.5 نقطة.