الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مباراة المغرب.. تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

المغرب
المغرب

مع اقتراب مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم، يزداد البحث عن تردد قنوات بي ان سبورت لتأتي في مقدمة أولويات الجمهور نظرًا لأنها تستحوذ على حقوق البث الخاص بالدوريات العالمية وبطولة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وتبث تردد قناة بين سبورت المباراة بجودة HD ويمكن ضبطها عبر أكثر من تردد على النايل سات وسهيل سات.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل وعرب سات 2022

ترددات قنوات بي ان سبورت 2023

تعد من أهم القنوات الرياضية على القمر الصناعي نايل سات حيث تقوم بمتابعة أخبار الكرة العالمية، ويمكنك الحصول عليها من خلال تردد قناة بي ان سبورت فتقوم بمتابعة الدوريات المحلية وتنقل كافة الفعاليات والدوريات وكواليس المباريات المهمة كما تعرض نتائج المباريات بشكل مباشر على شاشتها :

تردد قنوات بي ان سبورت 2022

القمر الصناعي   نايل سات

التردد 11013 – 1205

الاستقطاب أفقي

الترميز 27500

الجودة  HD

الآن تردد قناة الوطنية المغربية على نايل سات لمتابعة مونديال 2022

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تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

تبلغ عدد قنوات بين سبورت حوالي 250 قناة مختلفة ومتنوعة تستهدف الفئات المختلفة من الجماهير وهي تبث بشكل خاص في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ويمكنكم مشاهدة قنوات beIN Sports 1،2،3،4 وقنوات beIN Sports 9،10،16 على التردد التالي:

تردد قنوات beIN Sports 1،2،3،4 وقنوات beIN Sports 9،10،16

التردد (ميجاهرتز)    11013 – 11054 – 12604

معدّل استقطاب الموجة   أفقي

معدّل الترميز  27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث  DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت على سهيل سات

تعتبر قناة بين سبورت قنوات مشفرة تحتاج إلى اشتراك شهري، لذلك يتم بثها على القمر الصناعي سهيل سات، ويمكنكم مشاهدة قنوات beIN Sports 1،2،3،4 على النايل سات على التردد التالي:

مشاهدة قنوات beIN Sports 1،2،3،4 على النايل سات

التردد (ميجاهرتز)    11547 – 11585

معدّل استقطاب الموجة   عمودي

معدّل الترميز       27500

معدّل تصحيح الخطأ       2/3

إشارة ارسال البث  DVB-S2

معدّل تردد الموجة  8PSK

ويتم بث قنوات beIN Sports 5،6،7،8 وأيضا قنوات beIN Sports 9،10،16؛ يمكنكم ضبط أجهزة الرسيفر لديكم على تردد قناة بي ان سبورت التالي:

تردد قنوات beIN Sports 5،6،7،8

التردد (ميجاهرتز)     11566 – 11642

معدّل استقطاب الموجة   أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث  DVB-S2

معدّل تردد الموجة    8PSK

تردد قناة بي إن سبورت ماكس الأولى

القمر     التردد     التصحيح             التشفير

Eutelsat              12604 أفقي       DVB-S2 8PSK 2/3         إرديتو 2

Arabsat                11585 عمودي  DVB-S2 8PSK 2/3         إرديتو 2

ترددات قناة بي ان سبورت ماكس الثانية

القمر     التردد     التصحيح             التشفير

Eutelsat              11013 أفقي       DVB-S2 8PSK 2/3         إرديتو 2

Arabsat                11623 عمودي  DVB-S2 8PSK 2/3         إرديتو 2

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