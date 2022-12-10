السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن تردد قناة الوطنية المغربية على نايل سات لمتابعة مونديال 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

من أكثر ما يبحث عنه جمهور كرة القدم حاليا تردد قناة الوطنية المغربية على نايل سات، وذلك لمشاهدة مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب البرازيل في الربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 حيث نجح المنتخب المغربي في الصعود إلى دور الـ 8 من البطولة المقامة حاليا على أرض دولة قطر وتنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري.

تردد قناة الوطنية المغربية على نايل سات 

يستطيع الجمهور الرياضي من الوطن العربي ضبط إشارة بث قناة الوطنية لمتابعة مباراة المغرب والبرازيل في مونديال قطر 2022 للحصول على صورة وصوت ذات جودة عالية من خلال الإحداثيات التالية:-

قناة Elwatanya 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11157.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة tnt

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد : 12683.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة هوت بيرد

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد : 10873.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز: 27500.

موعد إقامة مباراة المغرب والبرتغال في الربع النهائي

يلتقي اليوم السبت الموافق 10 من شهر ديسمبر 2022 منتخب المغرب ومنتخب البرتغال في الربع النهائي من البطولة الدولية كأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسودان ودول إفريقيا والأردن وفي تمام الساعة السادسة بتوزقيت مكه المكرمة و البحرين وقطر والبحرين وقطر والكويت.

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

قبل قمة فرنسا وإنجلترا.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت دولة الإمارات العربية (دبي، أبوظبي) والساعة الرابعة عصرا في دولة المغرب والجزائر وتونس وذلك لفروق التوقيت بين تلك البلاد بسبب اختلاف موقعها الجغرافي الذي يحدد الزمان خلال اليوم.

موعد انتهاء مباريات كأس العالم 2022

يضبط تردد قناة الوطنية المغربية على نايل سات لمتابعة مباراة منتخب المغرب والبرتغال مساء اليوم وفقا للمواعيد السابق ذكرها في التقرير حيث تنتهي البطولة يوم 18 ديسمبر الجاري وفقا لأجندة المواعيد التي أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والتي يحكم سير البطولة.

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موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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قبل قمة فرنسا وإنجلترا.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

يعلق على المباراة المعلق الرياضي على محمد فيما يحكم المباراة الحكم الأرجنتيني فاكوندوتيلو وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

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تردد قناة الوطنية المغربية قناة الوطنية المغربية الوطنية المغربية نايل سات بطولة كأس العالم 2022 كأس العالم كأس العالم 2022

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