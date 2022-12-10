السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل قمة فرنسا وإنجلترا.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

فرنسا وإنجلترا
فرنسا وإنجلترا

اشتعلت منافسات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، منذ مساء أمس بعدما تأهلت كل من كرواتيا والأرجنتين على نظيرهما البرازيل و هولندا في الأشواط الإضافية وبركلات الترجيح وتستمر الحماسة اليوم بين كل من "إنجلترا وفرنسا" ويسبقهم مواجهة بين المغرب والبرتغال لحسم باقي المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي.

هداف كأس العالم في قطر 2022

يكثف البحث بعد هدف ميسي مساء أمس عن هداف هذه البطولة، لكن لم يصل ميسي للصدار بعد، فيتصدر النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا قائمة هدافى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى قطر، عقب انتهاء مباريات الجمعة 9-12-2022، ضمن منافسات الدور ربع النهائى .

مبابي هداف كأس العالم 2022

الفرحة تعم وسائل الإعلام الأرجنتينية عقب التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 (صور)

نيمار يلمح للاعتزال الدولى بعد وداع البرازيل كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويتصدر "مبابى" قائمة هدافى كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك قبل قيادته للديوك الفرنسية فى مواجهة إنجلترا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائى، ويأتى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالمركز الثانى فى ترتيب هدافى كأس العالم 2022 برصيد 4 أهداف .

قائمة بهدافي كأس العالم 2022

وجاء ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعد مباريات اليوم الجمعة كالتالى:

 

كيليان مبابى "فرنسا": 5 أهداف

ليونيل ميسى "الأرجنتين": 4 أهداف

أوليفيه جيرو "فرنسا": 3 أهداف

بوكايو ساكا "إنجلترا": 3 أهداف

جونزالو راموس "البرتغال": 3 أهداف

ماركوس راشفورد "إنجلترا": 3 أهداف

كودى جاكبو "هولندا": 3 أهداف

 

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقدم لكم "الدستور"  مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.

 

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، على أرضية ملعب الثمامة.

 الساعة 5:00  بتوقيت مصر 

 الساعة 6:00 بتوقيت السعودية

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022

ويأتي موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 ، اليوم السبت 10 ديسمبر، بملعب البيت المونديالي.

الساعة 9:00 بتوقيت مصر 

الساعة 10:00 بتوقيت السعودية

 

كأس العالم قطر كأس العالم 2022 هداف كأس العالم 2022 مبابي فرنسا انجلترا

مواد متعلقة

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

ضبط 8849 عبوة سجائر مجهولة المصدر في حملات مكبرة

انتصار السيسى: علينا بالعمل جميعًا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مجتمعنا

ضبط 8 أطنان دواجن مجهولة المصدر فى بنى سويف

سفير ورئيس حملة وهمية.. القبض على أشهر مزور محررات رسمية

وزير الاتصالات يفتتح مقر «بيكسلوجيك ميديا» الأمريكية في مصر

7 توصيات من منتدى اتحاد المصارف العربية لتطوير القطاع المصرفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة