قبل قمة فرنسا وإنجلترا.. ترتيب هدافي كأس العالم 2022

اشتعلت منافسات الدور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، منذ مساء أمس بعدما تأهلت كل من كرواتيا والأرجنتين على نظيرهما البرازيل و هولندا في الأشواط الإضافية وبركلات الترجيح وتستمر الحماسة اليوم بين كل من "إنجلترا وفرنسا" ويسبقهم مواجهة بين المغرب والبرتغال لحسم باقي المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي.

هداف كأس العالم في قطر 2022

يكثف البحث بعد هدف ميسي مساء أمس عن هداف هذه البطولة، لكن لم يصل ميسي للصدار بعد، فيتصدر النجم الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا قائمة هدافى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة فى قطر، عقب انتهاء مباريات الجمعة 9-12-2022، ضمن منافسات الدور ربع النهائى .

مبابي هداف كأس العالم 2022

ويتصدر "مبابى" قائمة هدافى كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، وذلك قبل قيادته للديوك الفرنسية فى مواجهة إنجلترا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائى، ويأتى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالمركز الثانى فى ترتيب هدافى كأس العالم 2022 برصيد 4 أهداف .

قائمة بهدافي كأس العالم 2022

وجاء ترتيب هدافى كأس العالم 2022 بعد مباريات اليوم الجمعة كالتالى:

كيليان مبابى "فرنسا": 5 أهداف

ليونيل ميسى "الأرجنتين": 4 أهداف

أوليفيه جيرو "فرنسا": 3 أهداف

بوكايو ساكا "إنجلترا": 3 أهداف

جونزالو راموس "البرتغال": 3 أهداف

ماركوس راشفورد "إنجلترا": 3 أهداف

كودى جاكبو "هولندا": 3 أهداف

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 ديسمبر في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقدم لكم "الدستور" مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم 2022

موعد مباراة المغرب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر، على أرضية ملعب الثمامة.

الساعة 5:00 بتوقيت مصر

الساعة 6:00 بتوقيت السعودية

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا اليوم في كأس العالم قطر 2022

ويأتي موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2022 ، اليوم السبت 10 ديسمبر، بملعب البيت المونديالي.

الساعة 9:00 بتوقيت مصر

الساعة 10:00 بتوقيت السعودية