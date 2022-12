تستمر عمليات البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم، وهي المباراة المنتظرة لعشاق منتخب السامبا في مصر والعالم العربي، حيث يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، بالتزامن مع بدء منافسات دور الثمانية لمونديال قطر 2022.

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا فى ربع نهائي كأس العالم 2022

وتنطلق مباراة منتخبي البرازيل وكرواتيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر الجاري، على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم، وتبدأ أحداث المباراة تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا فى ربع نهائي كأس العالم

وتعد شبكة بي ان سبورت القطرية هى الناقل الحصري لجميع مباريات كأس العالم، حيث يتم إذاعة مباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي المونديال عبر قناة وتعد قناة beIN Sports MAX HD 1.

وأسندت إدارة بي إن سبورت، مهنة التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى للمعلق رؤوف خليف، والقناة الصوتية الثانية للمعلق عامر الخوذيري.

كما أعلنت شبكة بي ان سبورت عن إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا عبر قناة beIN Sports المفتوحة ونتسعرض لكم ترددها فى السطور التالية.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

التردد 12604 معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 إشارة إرسال البث DVB-S2 معدّل استقطاب أفقي ويرمز له بـ H

كما تنقل قنوات الكاس القطرية، مباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وتوجد أيضًا العديد من القنوات المفتوحة فى أنحاء العالم لها حق نقل مباريات كاس العالم فى مناطق أخري بخلاف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا:

Rai 1

TVT International

TRT 1 HD

RTE Two

RTS 1 Senegal

ORTM

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

TVR 1

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

ZNBC TV 1

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

beIN Sports HD 3 Max

ORTB

Rwanda TV

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

KBC 1 Kenya

beIN 4K HDR

تشكيل البرازيل المتوقع أمام كرواتيا:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ماركينيوس، تياجو سيلفا، دانيلو.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، رافينيا، نيمار، فينسيوس جونيور.

خط الهجوم: ريتشارليسون، جونيور، رافينا دياز.

تشكيل كرواتيا المتوقع لمواجهة البرازيل:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: بيرسيتش، بيتكوفيتش، كراماريتش.