الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة اكسترا وان مشاهدة باقي مباريات كاس العالم

تردد قناة الكأس القطرية
تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

ننشر لكم تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة، حيث تفصلنا ساعات قليلة علي بدء إنطلاق مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر، لذا يبحث الكثير من جماهير ومحبي كرة القدم عبر محركات البحث المتواجدة سواء جوجل أو السوشيال ميديا عن القنوات الناقلة للمباريات الحصرية للكأس العالم وبجودة عالية، ومنها تردد قناة الكأس.

مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

من المقرر أن تبدأ من غداً الجمعة والسبت عدد من المباريات،  والتي تضم 8 منتخبات التي تأهلت ومنها: «البرازيل – كرواتيا – هولندا - الأرجنتين – إنجلترا – فرنسا - المغرب – البرتغال».

ربع نهائي كاس العالم 2022

و تمتد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 خلال يومي الجمعة 9 ديسمبر والسبت 10 من الشهر ذاته، وفقًا للمواعيد التالية:

يوم الجمعة 9-12-2022:

• موعد مباراة البرازيلضد كرواتيا، في تمام الساعة 5 مساءاً، في استاد المدينة التعليمية.
• موعد مباراة الارجنتين وهولندا، في تمام الساعة  9 مساءاً، في استاد لوسيل.

يوم السبت 10-12-2022:

• موعد مباراة المغرب والبرتغال، في تمام 5 مساءاً، في استاد الثمامة.
• موعد مباراة إنجلترا ضد فرنسا، في تمام 9 مساءاً، في استاد البيت.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

يمكنكم متابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر، من خلال ضبط القمر الصناعي علي أن يكون: نايل سات، ثم ادخال تردد القناة علي أن يكون: 11919، ثم ضبط الاستقطاب علي أن يكون: أفقي، ثم معدل الترميز علي أن يكون: 27500، ثم ضبط معامل تصحيح الخطأ علي أن يكون: 3-4.

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

يتيح لجماهير ضبط تردد القناة لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 قطر، عبر ضبط القمر الصناعي علي أن يكون كالآتي نايل سات، ثم كتابة تردد القناة علي أن يكون كالآتي 11919، ثم ضبط الإستقطاب علي أن يكون كالآتي أفقي، ثم إدخال معدل الترميز علي أن يكون كالآتي 27500، ثم ضبط معامل تصحيح الخطأ علي أن يكون كالآتي: 3-4.

مفتوح الآن.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 إكسترا 1 الناقلة لكأس العالم

باقي القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 قطر

تردد قناة 1 bein sport المفتوحة

القمر الصناعي : نايل سات
تردد القناة: 11013
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة 2 bein sport المفتوحة

القمر الصناعي:  نايل سات
التردد:  11054
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس العالم

هداف كأس العالم 2022

ويأتي ترتيب هدافي كأس العالم 2022 قبل انطلاق ربع نهائي كأس العالم 2022 ، كالتالي:

كيليان مبابي «فرنسا»: 5 أهداف
ألفارو موراتا «إسبانيا»: 3 أهداف
إنر فالينسيا «الإكوادور »: 3 أهداف
أوليفيه جيرو «فرنسا»:  3 أهداف
بوكايو ساكا «إنجلترا»: 3 أهداف
ريتشاليسون «البرازيل»: 3 أهداف
غونسالو راموس «البرتغال»:  3 أهداف
كودي جاكبو «هولندا»: 3 أهداف
ليونيل ميسي «الأرجنتين»:  3 أهداف
ماركوس راشفورد «إنجلترا»: 3 أهداف.

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وائل لطفي

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