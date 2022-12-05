مفتوح الآن.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 إكسترا 1 الناقلة لكأس العالم

تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة الجديد 2023 يرتفع البحث عنها، حيث تعد من أهم قنوات الرياضة، سواء علي المستوي العربي أو العالمي، تصدر التردد محركات البحث سواء جوجل أو السوشيال ميديا، خاصةً منذ بدء بطولة كأس العالم 2022 قطر، حيث يتساءل الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قنوات الكاس المفتوحة لمشاهدة المباريات الحصرية للكأس.

تردد قناة الكأس المفتوحة الجديد 2023

تحرص على البث المباشر للكثير من المباريات الهامة في أشهر البطولات الرياضية في كرة القدم، وبجودة عالية، فنجد التردد كالآتي:

التردد الأول

القمر الصناعي يأتي علي النحو التالي: نايل سات.



تردد قناة الكاس القطرية

11919.

الاستقطاب يأتي علي النحو التالي: أفقي.

معدل الترميز يأتي كالآتي:27500.

معامل تصحيح الخطأ يأتي علي النحو التالي: 3/4.

التردد الثاني

القمر الصناعى علي النحو التالي: عرب سات.

تردد القناة علي النحو التالي: 12418.

معدل الترميز علي النحو التالي: 27500.

التردد الثالث

القمر الصناعي جاء كالآتي: سهيل سات.

تردد القناة جاء كالآتي: 16678.

معدل الترميز جاء كالآتي: 27500.

فك شفرة قناة الكأس

الطريقة الوحيدة للحصول على شفرة قناة الكأس 2 من أجل فتح القناة التمكن من مشاهدة البطولات عبر شاشتها هو شراء الباقة الحصرية الخاصة بها، ولا تتوفر أي طريق أخرى لذلك.

المنتخبات المتأهلة لدور 16 في كأس العالم قطر 2022

المجموعة الأولى: تأهل منتخب هولندا لدور ربع النهائي ويواجه الأرجنتين.

المجموعة الثانية: تأهل منتخب إنجلترا لدور ربع نهائي كأس العالم ويواجه فرنسا.

المجموعة الثالثة: تأهل منتخب الأرجنتين لدور ربع النهائي و يواجه هولندا.

المجموعة الرابعة: تأهل فرنسا لدور ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه على بولندا.

المجموعة الخامسة: تأهل منتخبا اليابان وإسبانيا لدور الـ16. (مباريات اليوم).

المجموعة السادسة: تأهل منتخبا المغرب وكرواتيا، لدور ثُمن نهائي كأس العالم (مباريات اليوم)

المجموعة السابعة: تأهل منتخبا البرازيل وسويسرا، لدور 16 كأس العالم. (مباريات غدًا)

المجموعة الثامنة: تأهل منتخبا البرتغال وكوريا الجنوبية، لدور 16 كأس العالم. ( مباريات غدًا)