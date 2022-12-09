يحاول الملايين ضبط تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات الربع النهائي كأس العالم 2022 عبر الأقمار الصناعية المختلفة وتعد هى القناة الفضائية التي حصلت على حقوق البث المباشر للمباريات للدول العربية ودول الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا حيث تقام البطولة للمرة الأولى في احدى الدول العربية والمرة الثانية في قارة أسيا.

تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات الربع النهائي كأس العالم 2022

يمكن ضبط ترددات مجموعة قنوات bein sports الفضائية لمشاهدة المباريات المتبقية في بطولة كأس العالم قطر 2022 وذلك وفقا للإحدثيات التالية:-

قناة bein sport

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

معدل الترميز : 27500.

قناة Bein Sport Extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11054.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة Bein Sport Max

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة Bein Sport Extra 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔.

جدول مباريات اليوم من مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

تجرى اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022 مباريات منافسات الربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 وفقا للجدول التالي:-

تقام مباراة منتخب كرواتيا ضد منتخب البرازيل في تمام الساعة الخامسة مساءا على أرض ملعب استاد المدينية التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة حيث تأهب منتخب البرازيل إلى دور الربع للنهائي عقب فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 4/1 فيما تأهل منتخب كرواتيا عقب فوزه على منتخب اليابان بركلات الترجيح.

تقام مباراة منتخب هولندا ضد منتخب الأرجنتين في تمام الساعة الثامنة مساءا على أرض ملعب لوسيل حيث تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الربع النهائي عقب فوزه على منتخب استراليا 2/1 فيما تأهل منتخب هولندا عقب فوزه على المنتخب الأمريكي 3/1.

يستطيع المواطنين ضبط تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات الربع النهائي كأس العالم 2022 حيث تنتهي البطولة في يوم 18 ديسمبر الجاري حيث يتم تتويج الفائز باللقب خلال حفل الختام.

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