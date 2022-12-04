تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل وعرب سات 2022

يبحث متابعو كأس العالم 2022 عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة المباريات المذاعة مجانًا في كأس العالم قطر 2022، حيث يتم بث المباريات عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة beIN SPORTS :

11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي عرب سات

تردد قناة beIN SPORTS :

12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

موعد مباريات كاس العالم غدا

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، على أرضية ستاد البيت، وفي الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 11 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

موعد مباراة كرواتيا واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

تعرض مباراة كرواتيا واليابان ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا على أرضية الثمامة، وفي الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 7 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

موعد نهائي بطولة قطر 2022

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يعرض على قنوات كأس العالم المفتوحة وهي المباراة التي ستحدد الفائز ببطولة قطر 2022، ومن المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل في 18 ديسمبر 2022 الموافق لليوم الوطني لدولة قطر، وسيتنافس عليها الفائزون في الدور نصف النهائي.