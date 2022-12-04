الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على النايل وعرب سات 2022

بين سبورت
بين سبورت

يبحث متابعو كأس العالم 2022 عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة المباريات المذاعة مجانًا في كأس العالم قطر 2022، حيث يتم بث المباريات عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها قناة بي إن سبورت المفتوحة.

 

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة beIN SPORTS :

 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

 

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي عرب سات

 

تردد قناة beIN SPORTS :

12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم فى قطر 2022

تردد قنوات الكأس المفتوحة لنقل مباريات المونديال | قطر 2022

موعد مباريات كاس العالم غدا

 

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

تنطلق مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، على أرضية ستاد البيت، وفي الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 11 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

 

موعد مباراة كرواتيا واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

 

تعرض مباراة كرواتيا واليابان ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا على أرضية الثمامة، وفي الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 7 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

 

موعد نهائي بطولة قطر 2022

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يعرض على قنوات كأس العالم المفتوحة وهي المباراة التي ستحدد الفائز ببطولة قطر 2022، ومن المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل في 18 ديسمبر 2022 الموافق لليوم الوطني لدولة قطر، وسيتنافس عليها الفائزون في الدور نصف النهائي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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