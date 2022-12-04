تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم فى قطر 2022

يوما بعد يوم نقترب من موعد نهائي كأس العالم 2022 الذي من المقرر أن يعرض على قنوات كأس العالم المفتوحة وهي المباراة التي ستحدد الفائز ببطولة قطر 2022، ومن المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل في 18 ديسمبر 2022 الموافق لليوم الوطني لدولة قطر، وسيتنافس عليها الفائزون في الدور نصف النهائي.

تردد قنوات كأس العالم المفتوحة

وكانت أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم، عن بث 18 مباراة من كأس العالم مجاناً على شاشة قناة بين سبورت المفتوحة، كما أعلنت قنوات ORTB& tvt الأفريقية المفتوحة بث مباريات كأس العالم عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 4/3

تردد قناة tvt

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة المجانية على عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

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تردد قنوات بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

موعد مباراة السنغال وانجلترا في كاس العالم 2022

تنطلق مباراة السنغال وإنجلترا ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022 اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، على أرضية ستاد البيت، وفي الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 11 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

موعد مباراة فرنسا وبولندا في كاس العالم 2022

تعرض مباراة فرنسا وبولندا ضمن مباريات كأس العالم قطر 2022، اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا على ارضية الثمامة، وفي الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 7 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

تردد bein sport max 1

القمر :نايل سات

التردد:12245 او 116699

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: رأسي

FEC: 2/3