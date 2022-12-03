تردد قنوات الكأس المفتوحة لنقل مباريات المونديال | قطر 2022
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بشكل دائم عن تردد قنوات الكأس المفتوحة مع احتدام المنافسة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بين مختلف المنتخبات الأوروبية والعربية والإفريقية، وهي مجموعة قنوات قطرية تبث محتواها على أكثر من قمر صناعي.
تردد قنوات الكأس المفتوحة
نوضح لكم في هذا التقرير تردد قنوات الكأس المفتوحة للاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، الذي أوشك على النهاية في 18 ديسمبر الجاري.
تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات
اسم القناة: الكأس
التردد : 11919
– الاستقطاب : hor
– معامل تصحيح الخطأ : 3/4
وتضم مجموعة قنوات الكأس المفتوحة ثلاث قنوات
قناة الكاس 1 alkass one المفتوحة
قناة الكاس 2 alkass two المجانية
قناة الكاس 4 alkass four المفتوحة
تردد قنوات الكأس على القمر الصناعي عرب سات
التردد : 12245.
معدل الترميز : ¾.
معامل تصحيح الخطأ : 27500.
الاستقطاب : عمودي.
تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات
11678.07 H
القنوات EX1
تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي آسيا سات
3660 V
القناة 2
برامج قنوات الكأس المفتوحة
برنامج 90 دقيقـة
برنامج جـــرايــــد
برنامج المجلس
برنامج Sport.net
برنامج ضيفنا
برنامج الحكـــــم
نقل بطولة كأس العالم قطر 2022
وكانت قنوات الكأس الرياضية، أعلنت رسمياً عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 بالاتفاق مع قنوات بي إن سبورت الرياضية المالكة الحصرية لحقوق نقل البطولة في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.
وتم تخصيص أربع قنوات لنقل البطولة عبر الكأس هي الكأس اكسترا الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، وأرقامها عبر قنوات بي إن سبورت ستكون من 711 إلى 714.