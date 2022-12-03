السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قنوات الكأس المفتوحة لنقل مباريات المونديال | قطر 2022

تردد قنوات الكاس
تردد قنوات الكاس المفتوحة

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بشكل دائم عن تردد قنوات الكأس المفتوحة مع احتدام المنافسة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بين مختلف المنتخبات الأوروبية والعربية والإفريقية، وهي مجموعة قنوات قطرية تبث محتواها على أكثر من قمر صناعي.
 

تردد قنوات الكأس المفتوحة

نوضح لكم في هذا التقرير تردد قنوات الكأس المفتوحة للاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم قطر 2022، الذي أوشك على النهاية في 18 ديسمبر الجاري.

 

تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 
 

اسم القناة: الكأس
التردد : 11919
– الاستقطاب : hor  
– معامل تصحيح الخطأ : 3/4 

وتضم مجموعة قنوات الكأس المفتوحة  ثلاث قنوات 

قناة الكاس 1 alkass one المفتوحة 

قناة الكاس 2 alkass two المجانية 

قناة الكاس 4 alkass four المفتوحة 
 

تردد قنوات الكأس على القمر الصناعي عرب سات 

التردد : 12245.

معدل الترميز : ¾.

معامل تصحيح الخطأ : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

 

تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات

11678.07 H

القنوات EX1

تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي آسيا سات 

3660 V

القناة 2

 

برامج قنوات الكأس المفتوحة 

برنامج 90 دقيقـة

برنامج جـــرايــــد

برنامج المجلس

برنامج Sport.net

برنامج ضيفنا

برنامج الحكـــــم

 

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2022


 

نقل بطولة كأس العالم قطر 2022

 

وكانت قنوات الكأس الرياضية، أعلنت رسمياً عن حصولها على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 بالاتفاق مع قنوات بي إن سبورت الرياضية المالكة الحصرية لحقوق نقل البطولة في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.
 

وتم تخصيص أربع قنوات لنقل البطولة عبر الكأس هي الكأس اكسترا الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، وأرقامها عبر قنوات بي إن سبورت ستكون من 711 إلى 714.

القمر الصناعي عرب سات القمر الصناعي نايل سات بطولة كأس العالم قطر 2022 تردد قنوات الكأس تردد قنوات الكأس المفتوحة تردد قنوات كاس العالم قطر 2022 مباريات كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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