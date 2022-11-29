الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2022

بين سبورت
بين سبورت
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يبحث متابعو كأس العالم 2022 عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة المباريات المذاعة مجانا في كاس العالم قطر 2022 حيث يتم بث المباريات عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها قناة بي ان سبورت المفتوحة.

 

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية على النايل سات

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

 

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة المجانية على عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

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تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

 

خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت 

  1. يتم الضغط على كلمة قائمة (Menu)الموجودة على الريموت كنترول أو ما يسمى بجهاز التحكم عن بعد.
  2. ستفتح نافذة يُطلب فيها إدخال كلمة السر أو المرور وغالبًا ما تكون ٤ أصفار إذا لم يحدث لها أي تغييرات في السابق.
  3. تظهر لك قائمة موجود بها العديد من الخيارات ومنها قائمة الضبط الهوائي التي تساعد في عملية ترتيب الأقمار الصناعية.
  4. يوجد كذلك خيار خاصة بالبحث الآلي وهو يتيح للمبرمج البحث بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أو كتابة أي تردد.
  5. خيار البحث اليدوي يتم من خلاله إدخال الترددات يدويًا وذلك عن طريق كتابة كل تردد منفردًا.
  6. يظهر خيار آخر خاص بنقل المعلومات ويستطيع المستخدم من خلال هذا الخيار توصيل الرسيفر بالحاسب الآلي لكي يتمكن من نسخ ونقل الكثير من الملفات الخاصة بالحفظ والسوفت وير.

جدول مباريات كأس العالم بتوقيت مصر 

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

مواعيد مباريات غدا في كأس العالم 2022 

 

مباراة بولندا والأرجنتين      

تعرض الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على قناة  beIN SPORTS HD 2 Max على أرض استاد 974

 

موعد مباراة السعودية والمكسيك

تعرض الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 1Max على ارض استاد لوسيل 

 

موعد مباراة  تونس وفرنسا    

تعرض الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 1 Max على أرض استاد المدينة التعليمية 

 

موعد مباراة أستراليا والدنمارك           

تعرض الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 2 Max على ارض استاد الجنوب

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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