تردد بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2022

يبحث متابعو كأس العالم 2022 عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة المباريات المذاعة مجانا في كاس العالم قطر 2022 حيث يتم بث المباريات عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية على النايل سات

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة المجانية على عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

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خطوات ضبط تردد قناة بي ان سبورت

يتم الضغط على كلمة قائمة (Menu)الموجودة على الريموت كنترول أو ما يسمى بجهاز التحكم عن بعد. ستفتح نافذة يُطلب فيها إدخال كلمة السر أو المرور وغالبًا ما تكون ٤ أصفار إذا لم يحدث لها أي تغييرات في السابق. تظهر لك قائمة موجود بها العديد من الخيارات ومنها قائمة الضبط الهوائي التي تساعد في عملية ترتيب الأقمار الصناعية. يوجد كذلك خيار خاصة بالبحث الآلي وهو يتيح للمبرمج البحث بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أو كتابة أي تردد. خيار البحث اليدوي يتم من خلاله إدخال الترددات يدويًا وذلك عن طريق كتابة كل تردد منفردًا. يظهر خيار آخر خاص بنقل المعلومات ويستطيع المستخدم من خلال هذا الخيار توصيل الرسيفر بالحاسب الآلي لكي يتمكن من نسخ ونقل الكثير من الملفات الخاصة بالحفظ والسوفت وير.

مواعيد مباريات غدا في كأس العالم 2022

مباراة بولندا والأرجنتين

تعرض الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 2 Max على أرض استاد 974

موعد مباراة السعودية والمكسيك

تعرض الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 1Max على ارض استاد لوسيل

موعد مباراة تونس وفرنسا

تعرض الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 1 Max على أرض استاد المدينة التعليمية

موعد مباراة أستراليا والدنمارك

تعرض الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر على قناة beIN SPORTS HD 2 Max على ارض استاد الجنوب