الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

جريدة الدستور

يبحث متابعو كأس العالم 2022 عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN SPORTS لمشاهدة المباريات المذاعة مجانًا في كأس العالم قطر 2022 حيث يتم بث المباريات عبر عدد من القنوات المفتوحة ومنها قناة بي إن سبورت المفتوحة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة المجانية على النايل سات

التردد: 11054 -12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة المجانية على عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

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قطر 2022.. مواعيد مباريات غدًا في كأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين واستراليا

تنطلق مباراة الأرجنتين واستراليا ضمن مباريات كأس العالم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، على أرضية ستاد أحمد بن علي المونديالي، وفي الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 11 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

موعد مباراة هولندا وأمريكا

تعرض مباراة هولندا وامريكا ضمن مباريات كأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا على ارضية ستاد خليفة الدولي، وفي الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة الـ 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت، والساعة الـ 7 مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

خطوات ضبط تردد قناة بي إن سبورت 

يتم الضغط على كلمة قائمة (Menu) الموجودة على الريموت كنترول أو ما يسمى بجهاز التحكم عن بعد.

ستفتح نافذة يُطلب فيها إدخال كلمة السر أو المرور وغالبًا ما تكون 4 أصفار إذا لم يحدث لها أي تغييرات في السابق.

تظهر لك قائمة موجود بها العديد من الخيارات ومنها قائمة الضبط الهوائي التي تساعد في عملية ترتيب الأقمار الصناعية.

يوجد كذلك خيار خاصة بالبحث الآلي وهو يتيح للمبرمج البحث بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أو كتابة أي تردد.

خيار البحث اليدوي يتم من خلاله إدخال الترددات يدويًا وذلك عن طريق كتابة كل تردد منفردًا.

يظهر خيار آخر خاص بنقل المعلومات ويستطيع المستخدم من خلال هذا الخيار توصيل الرسيفر بالحاسب الآلي لكي يتمكن من نسخ ونقل الكثير من الملفات الخاصة بالحفظ والسوفت وير.

تردد قناة بي إن سبورت تردد قناة بين سبورت كأس العالم 2022 قطر 2022 مواعيد مباريات غدا موعد مباراة الارجنتين واستراليا موعد مباراة هولندا وامريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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