السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية الساعات الصباحية يحرص المسلمون على معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في محافظات مصر، لتأدية الصلوات الخمسة في وقتها، وحرصا منهم على عدم السهو عن الصلاة.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

يهتم القُراء بمعرفة مواعيد الصلاة، لأداء الصلوات الخميس في مواعيدها، لذا نعرض لكم مواعيد الصلاة اليوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022 في محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

 

مواقيت الصلاة اليوم
 

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة
صلاة الفجر 5:07 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:47 صباحًا

موعد آذان العصر اليوم 2:37 مساءً

موعد آذان المغرب 4:55  مساءً

موعد آذان العشاء اليوم السبت 6:18  مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم السبت 5:14 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:53 صباحًا

موعد آذان العصر اليوم السبت 2:40 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد آذان العشاء اليوم 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة بالإسماعيلية اليوم
وقت صلاة الفجر 5:03 صباحًا

موعد آذان الظهر اليوم السبت 11:43 صباحًا

موعد آذان العصر 2:31 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم 4:50 مساءً

موعد آذان العشاء 6:13 مساءً

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:28 صباحًا

موعد آذان الظهر اليوم السبت 12:17 صباحًا

موعد آذان العصر اليوم 3:17 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم السبت 5:37 مساءً

موعد آذان العشاء اليوم 6:56 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر 5:05 صباحًا

موعد آذان الظهر اليوم السبت 11:49 صباحًا

موعد آذان العصر 2:44 مساءً

موعد آذان المغرب اليوم 5:03 مساءً

موعد آذان العشاء اليوم السبت 6:23 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم السبت في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر  اليوم السبت 4:52 صباحًا

موعد آذان الظهر 11:35 صباحًا

موعد آذان العصر اليوم 2:29  مساءً

موعد آذان المغرب 4:48 مساءً

موعد آذان العشاء 6:09 مساءً

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