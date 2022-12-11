الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة الكأس الرياضية قبل الدور نصف نهائي كأس العالم 2022

قناة الكأس
قناة الكأس

ملايين من عشاق الساحرة المستديرة يبحثوا عن تردد قناة الكأس أحد القنوات الحصرية لنقل كأس العالم 2022 بقطر، حيث تنطلق مباريات الدور نصف نهائي كأس العالم 2022 خلال يومي 13 و14 ديسمبر 2022، وتبحث جماهير الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022.

 

قناة الكأس المفتوحة

 

وتعتبر قناة الكأس المفتوحة واحدة من أهم القنوات الرياضية التي يتم البحث عنها بشكل مستمر لمشاهدة مباريات الدور نصف نهائي كأس العالم 2022، بالإضافة إلى العديد من المباريات المهمة، إذ تضم قناة الكأس المفتوحة عدد من المعلقين الكبار ويتم عرض العديد من المباريات والبرامج الرياضية المختلفة بها.

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تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

وتنشر «الدستور»، في السطور التالية، تردد قناة الكأس المفتوحة hd على النايل سات، والعرب سات، وسهيل سات.

 

ما هو تردد قناة الكأس على النايل سات

تردد قناة الكأس المفتوحة

القمر الصناعي   النايل سات

تردد قناة الكأس المفتوحة              11919

الاستقطاب          أفقي

معدل الترميز       27500

معدل تصحيح الخطأ       3/4

ما هو تردد قناة الكاس الرياضي على القمر الصناعي سهيل سات؟

تردد قناة الكأس المفتوحة              10770

معدل الترميز       27500

الاستقطاب          رأسي

تردد قناة الكأس المفتوحة HD

تردد قناة الكأس 2022

 

تردد الكاس الرياضي على القمر الصناعي عرب  سات

القمر الصناعي   العرب سات

تردد قناة الكأس المفتوحة              12245

الاستقطاب          رأسي

معدل الترميز       27500

بث  قناة الكأس المفتوحة لنقل كأس العالم 2022

وتنقل أيضًا مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي   النايل سات

تردد بي إن سبورت            11054 - 12604

الاستقطاب          أفقي

الترميز   27500

تصحيح الخطأ    4/3

القمر الصناعي   عرب سات

تردد بي إن سبورت            12379

الاستقطاب          أفقي

معدل الترميز       27500

تصحيح الخطأ    6/5

الدور نصف نهائي كأس العالم 2022

وتأهل  إلى الدور نصف نهائي كأس العالم 2022، منتخبي الأرجنتين وكرواتيا وتعقد المباراة الحاسمة بينهما يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات.

وأمس السبت تأهل منتخب المغرب وفرنسا على حساب منتخبي البرتغال وإنجلترا، لتعلب المباراة المؤهلة بينهم الأربعاء ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، 11 بتوقيت الإمارات.

 

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