الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

تردد قنوات الكاس
تردد قنوات الكاس المفتوحة

ننشر لكم تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022، و مع انطلاق مباريات ربع النهائي  لكأس العالم قطر 2022 غدًا الجمعة 9 ديسمبر 2022 يبحث الكثيرون عن تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 لمشاهدة البطولة الأشهر في مبارياتها الاخيرة.
 

تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

في هذا التقرير نوضح لكم تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 للاستمتاع بأجواء الساحرة المستديرة  في ختام بطولتها.

حيث تم تخصيص أربع قنوات لنقل بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر الكاس هي الكاس اكسترا الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، و أرقامها عبر قنوات بي إن سبورت ستكون من 711 إلى 714.
 

تردد قناة الكأس القطرية لمتابعة مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022

يمكنكم مشاهدة قناة الكاس القطرية من خلال ترددها على القمر الصناعي نايل سات 

اسم القناة الكأس
التردد : 11919
– الاستقطاب : hor  
– معامل تصحيح الخطأ : 3/4 

تردد قناة bein sport لمتابعة مباريات كأس العالم 2022

مفتوح الآن.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 إكسترا 1 الناقلة لكأس العالم

 

تردد قنوات الكاس على القمر الصناعي عرب سات 

التردد : 12245.

معدل الترميز : ¾.

معامل تصحيح الخطأ : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات

11678.07 H

القنوات EX1

تردد قنوات الكأس المفتوحة على القمر الصناعي آسيا سات 

3660 V

قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلين لربع نهائي كأس العالم 2022  

و نوضح لكم قائمة المنتخبات الثمانية المتأهلة لربع نهائي كأس العالم ويمكن الاستمتاع بمشاهدة مبارياتهم  على قنوات الكاس القطرية وهي منتخبات:

- البرازيل

- كرواتيا

- هولندا

- الأرجنتين

- إنجلترا

- فرنسا

- المغرب

- البرتغال
 

 موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم 

تنطلق مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري حيث تلعب البرازيل ضد كرواتيا، في الساعة الخامسة بتوقيت مصر وتلعب هولندا ضد الأرجنتين في الساعة التاسعة مساءً.
 ويواجه منتخب المغرب منتخب البرتغال في تمام الساعة الخامسة مساء يون السبت 10 ديسمبر، ويواجه منتخب  إنجلترا  منتخب فرنسا في الساعة 9 مساءً ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022.

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