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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-12-2022

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ بداية ديسمبر الجاري، حيث ارتفع سعر طن الحديد إلى 20 ألف جنيه.

 

واتجهت أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر الحديد بداية هذا الشهر مع ارتفاع سعر الدولار الذي ارتفع عن مستوى 24 جنيه بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة 200 نقطة لمواجهة معدلات التضخم.

 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 9-12-2022.

 

سعر الحديد 

  • سعر حديد عز الدخيلة 20500 جنيه.
  • سعر حديد المصريين 20400 جنيه.
  • سعر حديد بشاي 21200 جنيه.
  • سعر حديد العتال 21100 جنيه.
  • سعر حديد عطية 21100 جنيه.

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  • سعر حديد سرحان 20500 جنيه.
  • سعر حديد المراكبي 19550 جنيها.
  • سعر حديد الكومي 20400 جنيه.
  • سعر حديد المعادي 20500 جنيه.
  • سعر حديد العشري 20400 جنيه.
  • سعر حديد مصر ستيل 20400 جنيه.

سعر الأسمنت 

  • أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا.
  • سجل أسمنت حلوان 1500 جنيه في الطن.
  • سعر اسمنت المسلح  1650 جنيهًا.
  • سعر أسمنت النصر  1615 جنيهًا.
  • سعر اسمنت الممتاز  1635 جنيهًا
  • سعر اسمنت الصعيد  750 جنيهًا.
  • سعر اسمنت السويدي 1720 جنيهًا.
  • سعر اسمنت قنا (المسلة) 1560 جنيهًا.
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  • سعر أسمنت العامرية عادة 1630 جنيهًا.
  • سعر اسمنت البرج 1630 جنيهًا.
  • سعر اسمنت تايتان 1600 جنيه.
  • سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيه.
  • الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.
  • الأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

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الحديد الاسمنت سعر الصرف الدولار مواد البناء

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