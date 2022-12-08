الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يستمر اضطراب أسعار الذهب؟.. «الشعبة» توضح

الذهب
الذهب

 قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب من المواطنين والتجار من خارج القطاع.

فتح الاستيراد أمام الذهب الخام لزيادة المعروض بالأسواق

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “بعض التجار من خارج قطاع الذهب بدؤوا يلجئوا إلى شراء الذهب الخام وتصديره للحصول على العملة الصعبة”، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في فتح الاستيراد أمام الذهب الخام لزيادة المعروض بالأسواق.

 وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، تراجعًا في الأسعار حيث خسر سعر الذهب عيار 21 ما يقرب من 100 جنيهًا، ليسجل الجرام الواحد بالصاغة المصرية 1600 جنيهًا بدلا من 1700.

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