أخبار فاتتك| أسرار في حياة جورج قرداحي.. وانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

قارئة التاروت تكشف أسرارًا خاصة في حياة جورج قرداحي

كشفت قارئة التاروت عن أسرار في حياة الإعلامي جورج قرداحي، قائلة: "بقدر الإمكان يجب أن تتبع حدسك خلال الفترة القادمة، وما تمليه عليه روحك ومن ثم يجب اتباعها".

وأضافت قارئة التاروت في حديثها للإعلامي جورج قرداحي خلال لقائه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، للتفاصيل اضغط هنا.

شيكا أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عن أفضل لاعب في مباراة الأهلي وطلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الخامسة، للتفاصيل اضغط هنا.

إصابة عاطل بعد تعرضه للإعتداء بالضرب من مجهولين بالمنيا

أصيب طالب باشتباه نزيف داخلي بالبطن في حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، كما أصيب عاطل بعد تعرضه للاعتداء بالضرب من مجهولين أثناء سيره بالطريق الصحراوي الشرقي، للتفاصيل اضغط هنا.

«التعليم العالى»: انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات غدًا

تنطلق غدًا الأحد الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، واستعدت الجامعات، لانطلاق الماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية من خلال تجهيز أماكن التصويت والاقتراع ولجان الإشراف والمتابعة، للتفاصيل اضغط هنا.

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

عبرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في تغريدة نشرتها مساء الجمعة على تويتر، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، للتفاصيلاضغط هنا.