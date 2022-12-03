السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قارئة التاروت تكشف أسرار خاصة فى حياة الإعلامى جورج قرداحى

جورج قرداحي
جورج قرداحي

كشفت قارئة التاروت أسرار في حياة الإعلامي جورج قرداحي، قائلة:"بقدر الإمكان يجب أن تتبع حدسك خلال الفترة القادمة، وما تمليه عليه روحك ومن ثم يجب اتباعها".

 

وأضافت قارئة التاروت في حديثها للإعلامي جورج قرداحي خلال لقاءه ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أنه يجب على الإعلامي جورج قرداحي ألا يتبع عقله خلال هذه الفترة أبدًا، حيث أن آخر الشهور من كل عام تكون الطاقات كبيرة، وبالتالي فإن الاختبارات تكون صعبة. 

 

وأوضحت أن صوته من عقله ولا يستمع لنصائح أحد حتى لو كانت تلك النصائح في محلها، كما أشارت إلى أن هناك نوع من التعلق يسبب له الكثير من المعاناة، لكن هذا التعلق انتهى وحدث نوع من الانتصار، كما أنه حدث نوع من التوازن والعدالة واستطاع أن يأخذ حقه ويحقق الانتصار، ليعقب الإعلامي:"حدث نوع من الانتصار وعندي احساس بالرضا". 

 

كما وجهت قارئة التاروت بعض النصائح للإعلامي جورج قرداحي، قائلة:"استرخ وأطلق العنان، ودع الهدوء يساعدك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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